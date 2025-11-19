Municipios donde se canceló el desfile del 20 de noviembre por la inseguridad

Como cada 20 de noviembre, o en fechas cercanas, se realiza un desfile para conmemorar el aniversario de la revolución mexicana en todo el país, sin embargo, este año se decidió cancelar el desfile en ciertos municipios de diferentes estados, esto debido a la gran inseguridad que se vive día a día en México, teniendo mayor peso los recientes hechos sucedidos en ciertos municipios.

Estos son los municipios que suspendieron el desfile

Michoacán:

Uruapan

El ayuntamiento de Uruapan anunció la cancelación como una forma de respeto, luto y de precaución para la población por el reciente asesinato del Alcalde Carlos Manzo Rodríguez

Zamora

Cancelado por los hechos de violencia registrados recientemente en la zona, y que generaron preocupación entre la población y las autoridades locales. Para así, priorizar la seguridad y tranquilidad de las familias zamoranas.

Salvador Escalante

Luego de una reunión encabezada por la alcaldesa Dayana Pérez con directores del municipio, se decidió suspenderlo, debido a que existe preocupaciones por las condiciones para realizar el evento

Santa Fe de la Laguna

Se canceló como medida de seguridad para los estudiantes y personal educativo, debido al hecho reciente sucedió el pasado 17 de noviembre donde una mujer murió tras un ataque del crimen organizado.

Chihuahua:

San Francisco del Oro, Parral y Municipio de López

En estos tres municipios la cancelación se debió a los hechos violentos que se han registrado en dichas zonas.

Sonora:

Empalme y Hermosillo

En ambos municipios se cancelaron las festividades como parte de mostrar respeto, sensibilidad social y solidaridad con las víctimas, y en apoyo a las familias afectadas por la explosión de una tienda Waldo’s en Hermosillo.

Veracruz:

Chiautempan, Tlaxcala

En este municipio las causas de la cancelación no se debieron a la inseguridad, sino para evitar el caos vial que genera realizar el desfile, pues suelen saturarse las principales avenidas. En su lugar se realizará un homenaje cívico en la explanada del Parque Hidalgo a las 10:00 a.m. en la que participan escuelas del municipio.

Poza Rica

Debido a la reciente inundación que afectó varias zonas del municipio, que imposibilitan y afectan, el gobierno municipal decidió suspender el desfile.

KR