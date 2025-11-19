Marcha Generación Z: ¿Qué pasará con el desfile del 20 de noviembre en CDMX?

La Generación Z volvió a convocar una nueva manifestación, tras la marcha del pasado 15 de noviembre

La Generación Z volvió a hacer un llamado a la población para salir a las calles el próximo jueves 20 de noviembre, tras haber marchado el pasado 15 de noviembre. Cabe destacar que, esta manifestación también coincidirá con la próxima celebración del desfile de la Revolución Mexicana. Por esta razón la Defensa Nacional anunció una serie de modificaciones.

¿Se realizará el desfile del 20 de noviembre en CDMX?

La respuesta es si, el desfile del 20 de noviembre con motivo de la Revolución Mexicana iniciará en punto de las 10:00 de la mañana. Los grupos de las fuerzas armadas arrancaran de la plancha del zócalo con destino al Monumento a la Revolución.

¿Cuál será la ruta del desfile del 20 de noviembre?

Con el motivo de evitar incidentes y confrontaciones, se decidió acortar la ruta y reducir su duración.

De acuerdo con la información oficial, los manifestantes partirán de las inmediaciones del Ángel de la Independencia, rumbo al Zócalo capitalino. Asimismo, se especula que también podría salir un grupo de manifestantes desde Ciudad Universitaria, pero esta posibilidad todavía no es confirmada.

Horas después de que termine el desfile, se prevé que los manifestantes comiencen a arribar a las inmediaciones del Centro Histórico.

¿Cuál es el objetivo de la marcha de la Generación Z?

Esta nueva marcha al igual que la anterior tiene como propósito salir a exigir un alto a la violencia dentro del país, así como el fin a la corrupción. Aunque el movimiento ganado visibilidad, también enfrenta cuestionamientos políticos y señalamientos desde el gobierno federal.

