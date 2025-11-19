Bloqueos y cierres carreteros en México | EN VIVO | 19 de noviembre de 2025

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana.

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

Bloqueos y cierres Totales de caminos y carreteras en México esta mañana

La Guardia Nacional dio cuenta de un cierre total a la circulación cerca del km 000+500 de la carretera Tuxpan-Tampico con dirección a Poza Rica, en Veracruz.

Reporte desde las redes sociales de la Guardia Nacional. X / @GN_Carreteras

Bloqueos y cierres Parciales de caminos y carreteras en México

Autopista México-Querétaro, kilómetro 83, en dirección a Ciudad de México . Concluye el movimiento de las unidades con exceso de dimensiones. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular. Unidades de Capufe realizan operativo de vialidad. Maneja con precaución.

. Concluye el movimiento de las unidades con exceso de dimensiones. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular. Unidades de Capufe realizan operativo de vialidad. Maneja con precaución. Autopista Las Choapas-Ocozocoautla, km 81 . Continúa circulación intermitente en ambos sentidos. El personal se encuentra laborando en la atención del accidente ( maniobras para el retiro de tractocamión siniestrado ).

. Continúa circulación intermitente en ambos sentidos. El personal se encuentra laborando en la atención del accidente ( ). Autopista Cuernavaca-Acapulco, en dirección a Cuernavaca . Registra carga vehicular del km 99 al 96, sin reporte de incidentes.

. Registra carga vehicular del km 99 al 96, sin reporte de incidentes. Autopista México-Querétaro, km 96, en dirección a CDMX . Circulación intermitente por atención de accidente (choque por alcance y salida del camino de tractocamión tipo pipa).

El Informador continuará atendiendo estos datos en las carreteras y caminos de México. Te invitamos a seguir estas actualizaciones al momento.