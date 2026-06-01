Quién es José Antonio Murillo Garza, nuevo director del Nacional Monte de Piedad

El Nacional Monte de Piedad nombró a quien será el nuevo director general de la institución y que comenzó a ejercer su cargo desde este lunes 1 de junio, José Antonio Murillo. El cual llega a la institución en medio de momentos críticos, con el principal mandato de destrabar el conflicto sindical y la huelga nacional que mantiene paralizadas más de 300 sucursales.

¿Quién es el nuevo director?

José Antonio Murillo Garza se ha desarrollado en los sectores financieros, públicos y en el académico. Es doctor en economía por Rice University. Ha colaborado como profesor e investigador en instituciones educativas de alto prestigio en en país tales como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y El Colegio de México.

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Formó parte de Grupo Financiero Banorte donde ocupó diversas posiciones de liderazgo ejecutivo antes de enfocarse en el ecosistema Fintech. Durante su gestión fundó y dirigió la Unidad de Negocios de Analítica, generando un valor superior a los cuatro mil millones de dólares, un caso de éxito que fue documentado y enseñado por la Harvard Business School.

Se desempeñó como director general de la entidad tecnofinanciera RappiCard (propiedad de Grupo Financiero Banorte) desde septiembre de 2021 hasta mediados de mayo de 2026, donde lideró estrategias de innovación y transformación digital. Específicamente condujo la expansión del crédito mediante el uso de macrodatos (big data) e inteligencia artificial. Esta experiencia será fundamental para reestructurar el modelo tradicional del Monte de Piedad y adaptarlo a las exigencias del mercado actual.

Su nombramiento por parte del Patronato representa una apuesta por un perfil moderno, orientado a la transformación tecnológica y la viabilidad financiera. Su prioridad inmediata es reactivar la operación de las sucursales, llegar a un acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores respecto a las modificaciones del contrato colectivo, y reestructurar el modelo de negocio tradicional para adaptarlo a las condiciones actuales del mercado mexicano

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KR