CNTE y Segob no llegan a acuerdos tras 7 horas de reunión; escalarán protestas

"No hay avances". Ese fue el balance que hizo la secretaria general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Yenny López Martínez, luego de la segunda mesa que sostuvo el magisterio oaxaqueño con la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado; el director general del ISSSTE, Martí Batres; y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

La reunión se prolongó por casi siete horas , sin embargo, de acuerdo con la dirigencia sindical, no hubo respuestas satisfactorias a las demandas centrales del movimiento ni señales de que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esté dispuesta a recibir directamente a la Coordinadora.

"Se puede reunir con empresarios, con banqueros, con grupos internacionales, pero no con el magisterio. Desde luego que es un planteamiento. No tenemos respuesta. Tenemos la misma que hemos escuchado en la mesa anterior. Ofrecen mesas técnicas de trabajo con el ISSSTE, con la SEP. Sin embargo, eso no es algo que vamos a definir nosotros en esta mesa", declaró López Martínez al término del encuentro.

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Esta dirigente explicó que la reunión dio continuidad a la primera mesa realizada el martes pasado, la cual concluyó sin acuerdos de fondo. Además, recordó que la mesa de justicia celebrada el miércoles fue suspendida tras la agresión contra docentes ocurrida en Mitla, supuestamente encabezada por el entonces presidente municipal, Saúl López Queroz, quien después pidió licencia al cargo.

Durante el encuentro, la Sección 22 exigió sanciones contra los responsables de esos hechos y cuestionó la lentitud de las autoridades para actuar pese a las evidencias difundidas en redes sociales. López Martínez sostuvo que tanto el gobierno estatal como el federal tienen la capacidad política para separar definitivamente de sus funciones al exedil, pero acusó que prevalece un trato preferencial hacia funcionarios afines a los gobiernos en turno.

La representación sindical informó que también demandó la reparación integral de los daños sufridos por los maestros agredidos, incluidos los perjuicios materiales ocasionados a vehículos y herramientas de trabajo. Asimismo, reiteró que los trabajadores de la educación "no son delincuentes" y advirtió que los hechos de violencia en Mitla no frenarán las movilizaciones iniciadas desde el pasado 26 de mayo.

Con respecto al pliego petitorio de la Sección 22, integrado por 79 demandas de carácter estatal y federal, la dirigencia reconoció que existen algunos puntos con respuesta parcial, aunque otros permanecen sin atención. Entre los temas pendientes mencionó la entrega de recursos para uniformes, útiles y mobiliario escolar, beneficios que, afirmó, son conquistas históricas del movimiento magisterial y no programas discrecionales del gobierno.

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Yenny López Martínez insistió en que l as respuestas presentadas durante la mesa están lejos de satisfacer las exigencias centrales del movimiento . "Más allá de la voluntad que mencionan desde el gobierno federal en el diálogo, lo que queremos son resultados", afirmó.

Dicha dirigente adelantó que los detalles de la negociación serán presentados este sábado en la Asamblea Estatal de la Sección 22, donde se definirá la ruta a seguir. Sin embargo, dejó claro que a partir del 1 de junio las acciones dejarán de ser exclusivamente del magisterio oaxaqueño para convertirse en actividades nacionales de la CNTE.

Al ser cuestionada acerca de los resultados concretos de la reunión, López Martínez respondió de manera categórica: "Respecto a las demandas centrales, no hay avance. Eso es importante decirlo".

JM

