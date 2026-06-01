Miles de maestros de la CNTE se enfrentaron este lunes a un cerco policial en las inmediaciones del Zócalo de Ciudad de México, donde se registraron empujones con agentes que impedían el acceso a la plaza en medio de los preparativos para el FIFA Fan Festival a diez días del inicio del Mundial de Futbol 2026.

Los incidentes ocurrieron cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia el Zócalo, el cual está resguardado por vallas metálicas y bloques de concreto; por otro lado, cientos de policías desplegados en calles del Centro Histórico.

Durante los incidentes, se registraron breves forcejeos entre maestros y policías en los accesos al Zócalo, mientras personas embozadas portando tubos lanzaron cohetes y dañaron una grúa.

SUN/D. Sánchez





Varias de las vialidades que rodean el Zócalo permanecían cerradas al paso de los manifestantes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) provenientes de diferentes Estados del país.

La movilización marca una nueva escalada en el conflicto entre el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la CNTE , que inició este lunes una huelga nacional indefinida para exigir cambios al sistema de pensiones, aumentos salariales y mejoras laborales.

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En el recorrido, miles de docentes corearon consignas contra el Gobierno y el operativo de seguridad desplegado en el centro de la capital.

"No nos moverá, ni la Presidenta ni los granaderos (policías)", gritaban los manifestantes mientras avanzaban hacia una plaza donde ya son visibles las estructuras del FIFA Fan Festival, el espacio previsto para reunir a miles de aficionados durante el Mundial.

Previo al arranque de la marcha, Pedro Hernández, de la Sección 9 de la CNTE en Ciudad de México , llamó a otros movimientos sociales a sumarse a las protestas rumbo y durante la Copa del Mundo.

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"A 10 días del partido inicial, hoy damos el silbatazo inicial", dijo Hernández, quien acusó al Gobierno de incumplir promesas realizadas durante la campaña presidencial.

La CNTE, con fuerte presencia en Estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero , exige cambios al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, aumentos salariales y la revisión de diversas políticas educativas.

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La huelga nacional indefinida representa uno de los mayores desafíos políticos para el Gobierno de Sheinbaum, faltando poco más de una semana para la Copa del Mundo.

"¡Boicot al Mundial FIFA 2026!", se leía entre las pancartas de los maestros.

Los manifestantes amagaron con escalar sus protestas durante el Mundial 2026, cuyo partido inaugural se celebrará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

JM