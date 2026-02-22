Se registran bloqueos e incendios de vehículos en varios estados de México

Tras el operativo de fuerzas federales llevado a cabo en Tapalpa, Jalisco, y en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se registran incendios y bloqueos carreteros en otras entidades de la República, informó la Guardia Nacional Carreteras a través de sus redes sociales.

En Oaxaca se registra un vehículo incendiado en la carretera Coatzacoalcos – Salina Cruz, así como en la carretera federal 185 ; en Nayarit, una unidad en llamas se encuentra en Tepic – Villa Unión y Tepic – Mazatlán. En la autopista 45 sur de Aguascalientes hay otro incidente similar.

En la carretera México-Guadalajara se registra cierre total a la circulación por un vehículo en llamas, así como en la autopista Tecate-Ensenada, en Baja California. En la vía Zacatecas – Guadalajara no se permite el paso de vehículos por varias unidades incendiadas. En Tamaulipas, cerca de la caseta de cobro No. 48 Puente Nacional San Juan, se registra el mismo incidente.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que se registran incidencias en carreteras de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Baja California y Tamaulipas, por lo que se recomienda a conductores optar por rutas alternas y conducir con precaución.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, indicó que la entidad continúa en código rojo. “Reiteramos la recomendación de evitar salir de sus hogares”, escribió en redes.

Lee también: Lemus activa código rojo por enfrentamientos en Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB