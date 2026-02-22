Domingo, 22 de Febrero 2026

Lemus activa código rojo por enfrentamientos en Jalisco

“He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno”, dijo el gobernador del estado en redes sociales

Por: El Informador

Fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. EL INFORMADOR/ARCHIVO

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó la mañana de este domingo que un operativo en Tapalpa ha derivado en enfrentamientos en distintos puntos del estado de Jalisco.

Ante la situación, se ordenó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con representantes de los tres niveles de gobierno y la activación del código rojo, con el objetivo de prevenir agresiones contra la población.

"He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población", detalló el mandatario estatal en sus redes sociales.

