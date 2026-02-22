El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó la mañana de este domingo que un operativo en Tapalpa ha derivado en enfrentamientos en distintos puntos del estado de Jalisco.

Ante la situación, se ordenó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con representantes de los tres niveles de gobierno y la activación del código rojo, con el objetivo de prevenir agresiones contra la población.

"He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población", detalló el mandatario estatal en sus redes sociales.

En momentos más información...

