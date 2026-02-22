Luego de los diversos bloqueos en vías principales y carreteras de Jalisco, el Gabinete de Seguridad de la Federación confirmó que lleva a cabo diversos operativos para atender la situación .

"El Gabinete de Seguridad informa que se llevan a cabo operativos coordinados en el estado de Jalisco, con la participación de las instituciones que conforman este órgano. Las acciones se realizan para proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los bloqueos registrados", afirmó la autoridad federal a través de sus redes sociales oficiales.

Lo anterior, dijo, con el objetivo de atender los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco "producto de operativos realizados por instituciones federales. Nuestra prioridad es la seguridad y protección de la ciudadanía", señaló la autoridad.

Por otra parte, el Gabinete de Seguridad afirmó también que los aeropuertos de Jalisco operan con normalidad . "Los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones", señaló la autoridad federal.

En este sentido en particular, el Grupo Aeropuerto Internacional de Guadalajara afirmó que se mantiene sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas .

"Las situaciones registradas en diversas zonas del estado no impactan la operación interna de la terminal aérea ni la seguridad dentro de las instalaciones", dijo mediante un comunicado.

Añadió, la terminal aérea se encuentra bajo protección de los elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte de las acciones de coordinación permanente con autoridades federales.

