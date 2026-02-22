Luego de los diversos bloqueos registrados esta mañana en distintos puntos de la Ciudad y del interior de Jalisco, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, compartió un mensaje en redes sociales para instar a la comunidad católica a elevar oraciones y a la ciudadanía en general a seguir las indicaciones por parte de las autoridades correspondientes.

"Ante los lamentables acontecimientos que están desarrollándose tanto en la Zona Metropolitana como en el interior del Estado, elevemos con fe e insistencia nuestras súplicas a Dios Padre, Señor de la Historia, a nuestro Señor Jesucristo, Príncipe de la Paz, para que no haya vidas de personas inocentes que lamentar, y retorne la tranquilidad en nuestro territorio", compartió el Arzobispo.

"Sigamos con atención las indicaciones de las autoridades competentes para tener los cuidados que nos vayan señalando", compartió a través de sus redes sociales oficiales", añadió.

En otro mensaje, instó a la Virgen de Zapopan para que pacifique la ciudad y tranquilice a los fieles católicos y sus comunidades. "Que la intercesión poderosa de la Virgen de Zapopan, Patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara, la Pacificadora, nos ayude a alcanzar la tranquilidad a todas nuestras comunidades", añadió el Cardenal.

Ante la activación del Código Rojo en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en la Entidad, continúa la suspensión del transporte público hasta nuevo aviso. De igual forma, se recomienda evitar salir si no se tiene absoluta necesidad de hacerlo. Autoridades han instado a no compartir información no verificada mediante fuentes autorizadas.

MB