Se consolida el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para el transporte de automóviles

La empresa automotriz más grande de Corea, Hyundai, trasladó más de 3 mil unidades a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La compañía ingresó los vehículos por el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, para que salieran por Coatzacoalcos, Veracruz.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el exitoso traslado de las unidades, destacando que este precedente representa una gran oportunidad de crecimiento para la ruta. "Esta semana se está viendo para ver si ya se firma formalmente el contrato para que sea permanente la utilización del Tren Interoceánico para este traslado de vehículos", comentó.

Destacan el potencial del Corredor Interoceánico

La Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz (ASIPONA) calificó como histórico el cruce de autos y resaltó que el movimiento ocurrió sin complicaciones.

"El Puerto de Salina Cruz volvió a hacer historia con el arribo del buque Glovis Condor, procedente de Corea del Sur, con 3 mil vehículos Hyundai a bordo. Lo mejor es que la operación fue todo un éxito; los vehículos ya fueron trasladados a bordo del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec rumbo al Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, para continuar su viaje hacia nuevos mercados internacionales", dijo.

Aclaró que este es el segundo gran cruce internacional de vehículos, lo que confirma que Salina Cruz se está consolidando como una puerta estratégica para el comercio mundial.

"Cada operación como esta demuestra que nuestro puerto está preparado para recibir proyectos de talla internacional y seguir atrayendo nuevas inversiones que impulsan el desarrollo del Istmo y de México", sostuvo.

Hyundai fortalece la ruta comercial del Istmo

El cargamento automotriz zarpó inicialmente en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, y completó un trayecto ferroviario de 308 kilómetros a través de la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec hasta arribar al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.

El traslado de los automotores se realizó en vagones del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) tipo Bi-Max y Tri-Max que llegaron a Salina Cruz el jueves por la mañana para el cruce interoceánico del Pacífico al Golfo de México. De acuerdo con la empresa, las unidades continuarán su ruta hasta llegar al puerto de Brunswick, en Georgia, Estados Unidos.

En la primera operación de prueba realizada el pasado 29 de marzo del 2025, la firma coreana movilizó un total de 900 unidades.

Según el Gobierno de Veracruz, la meta es alcanzar un flujo de hasta 5 mil vehículos por semana, fortaleciendo la operación multimodal del CIIT. Con este corredor, las empresas de todos los sectores se ven beneficiadas con menores costos de operación.

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