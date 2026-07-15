INAPAM ofrece descuento para adultos mayores en farmacias Walmart durante julio; así puedes obtenerlo

La cadena de supermercados Walmart mantiene durante julio una alianza activa con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la cual permite que los beneficiarios accedan a descuentos de hasta 7 por ciento en productos seleccionados como parte de una estrategia para contribuir al bienestar de este sector de la población.

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La empresa de origen estadounidense recordó que el beneficio está disponible para todas las personas adultas mayores que presenten su credencial INAPAM en buen estado y con los datos legibles para facilitar el proceso de identificación del titular.

¿En qué productos aplica el descuento de Walmart con INAPAM?

De acuerdo con los términos y condiciones del beneficio, el descuento solo está disponible en artículos de farmacia. Con ello, tanto el instituto como la empresa buscan atender una de las principales necesidades de las personas adultas mayores: el acceso a productos para el cuidado de la salud.

Walmart ofrece un 7 por ciento de descuento en las farmacias de sus tiendas durante los primeros 10 días de cada mes. A partir del día 11, el beneficio continúa, pero con una rebaja del 5 por ciento, por lo que se recomienda realizar las compras al inicio del mes para obtener el mayor ahorro posible.

En cualquiera de los dos casos, este apoyo representa una oportunidad para quienes requieren medicamentos o productos farmacéuticos de manera constante, ya que les permite reducir el monto total de sus compras.

¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener el beneficio?

Tanto el descuento como sus condiciones y días de vigencia pueden variar según la sucursal, por lo que se recomienda consultar con un asociado antes de realizar la compra.

Aunque Walmart cuenta con un sitio web y una aplicación móvil para realizar pedidos, el descuento únicamente aplica en las tiendas físicas, ya que es necesario presentar la credencial original del INAPAM al momento de pagar. No se aceptan fotografías, copias o impresiones del documento, además de que el beneficio es exclusivo para el titular de la credencial.

Otros supermercados que forman parte del ecosistema de Walmart, como Bodega Aurrera y Sam's Club, también ofrecen descuentos para beneficiarios del INAPAM, aunque las promociones pueden variar dependiendo del establecimiento y la temporada.

Para conocer el listado completo de descuentos y beneficios disponibles para las personas adultas mayores, el INAPAM pone a disposición el Directorio de Beneficios en el portal oficial del Gobierno de México, donde es posible consultar las promociones vigentes en supermercados, farmacias, transporte, servicios y otros establecimientos participantes.

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