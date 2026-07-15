Gabinete de Seguridad investiga ataque armado contra regidora de Tecate y confirma muerte de cónyuge

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer este miércoles los pormenores de la agresión contra la regidora por Morena del Ayuntamiento de Tecate, María de Jesús Quijada, y su familia.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento del cónyuge de la funcionaria, mientras que esta y su hija resultaron lesionadas; todos por ataque de arma de fuego .

Los detalles de la autoridad

El Gabinete de Seguridad declaró que el ataque armado ocurrió durante la tarde del 14 de julio, cuando dichas personas circulaban a bordo de un vehículo por la colonia La Hacienda, en el municipio de Tecate.

El organismo de seguridad compartió que ya colabora con las autoridades de Baja California para esclarecer la agresión contra la regidora y su familia.

X / @GabSeguridadMX

El marido de Quijada, Jesús Pereida, murió en el lugar de los hechos, mientras que la regidora y la menor de edad —hija de la pareja— fueron trasladadas a un hospital de EU para su "atención médica especializada".

Ambas víctimas han sido declaradas como "fuera de peligro", pero permanecen bajo atención sanitaria, según las autoridades.

No habrá impunidad: Gabinete

Con respecto al móvil y los responsables del crimen, las fuerzas de seguridad localizaron un vehículo con "características coincidentes" con el que utilizaron los agresores, el cual fue encontrado incendiado a tres kilómetros del lugar de los hechos .

Asimismo, las autoridades realizan investigaciones y están tratando de obtener las videograbaciones disponibles para identificar a los autores de la agresión armada, añadió el Gabinete de Seguridad, que garantizó que "no habrá impunidad" en este caso.

"De manera coordinada se fortalecen las investigaciones con autoridades de Baja California para obtener y analizar videograbaciones de cámaras de vigilancia para identificar y detener a los responsables".

Ataques contra funcionarios y aspirantes en México

La agresión ocurre en un estado con intensa actividad comercial y migratoria con Estados Unidos, pero también por los elevados niveles de violencia asociados a la delincuencia organizada .

En 2025, la organización Data Cívica documentó al menos 136 asesinatos de funcionarios o aspirantes a un cargo de elección judicial en México, dentro de un total de 246 ataques registrados ese año.

Con información de EFE.

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