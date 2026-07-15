La temporada de huracanes 2026 en el Océano Pacífico acelera su actividad este miércoles 15 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo estrecha vigilancia una perturbación atmosférica que presenta condiciones óptimas para convertirse en el sexto ciclón tropical del año, el cual llevaría por nombre "Fausto".

Nacimiento de "Fausto": SMN vigila zona de inestabilidad en el Pacífico

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las alertas preventivas se han encendido en el litoral occidental debido a la rápida organización de los sistemas de baja presión. El organismo detalló la situación del fenómeno:

Se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Mantiene 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días .

De mantener esta tendencia evolutiva, el sistema pasará de ser una zona de inestabilidad a depresión tropical, para posteriormente convertirse en la tormenta tropical "Fausto" . Este desarrollo ocurre casi de manera simultánea al desplazamiento de la tormenta "Elida" en aguas más profundas de la misma cuenca.

¿Qué estados se verán afectados por el temporal de lluvias?

Aunque el sistema aún se encuentra en fase de gestación, su cercanía con el territorio nacional, sumada al avance de la Onda Tropical número 19 y al monzón mexicano, mantendrá un temporal de lluvias de fuertes a muy fuertes en gran parte del país.

Los efectos inmediatos previstos para las próximas horas contemplan:

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Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Afectarán principalmente a los estados costeros de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Se concentrarán en entidades como Chihuahua, Coahuila, Durango, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje elevado: Se anticipan olas de entre 1 y 2 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán debido a la actividad ciclónica.

Las autoridades federales advierten que la persistencia de las precipitaciones podría ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves carreteros e inundaciones en zonas urbanas bajas.

Medidas de prevención y recomendaciones de seguridad

Ante el desarrollo de la inestabilidad atmosférica, Protección Civil y el SMN han emitido las siguientes recomendaciones para la población de los estados costeros:

Monitoreo constante: Seguir de cerca las actualizaciones del SMN y los avisos locales de Protección Civil.

Navegación marítima: Extremar precauciones para embarcaciones menores en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero ante ráfagas de viento y oleaje picado.

Zonas de riesgo: Ubicar refugios temporales y evitar cruzar vados, ríos o caminos inundados ante la posibilidad de corrientes violentas.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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