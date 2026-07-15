Sheinbaum, sobre salida de Ulises Lara de la FGR: Lo tiene que explicar la fiscal

Luego de que Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), renunciara a su puesto el pasado 14 de julio, la Presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse al respecto, pero declaró: "Lo tiene que explicar la fiscal" .

Sheinbaum evita pronunciarse

La Mandataria fue cuestionada sobre la dimisión de Lara López, el también titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, quien presuntamente participaba en investigaciones relacionadas con el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

"No, no conozco eso; le corresponde a la fiscal [Ernestina Godoy]", respondió Sheinbaum al ser consultada sobre la salida del funcionario.

Ante preguntas sobre si la renuncia pudo derivar de presiones externas, la Presidenta insistió en que ese tema debe ser aclarado por la propia FGR.

"Lo tiene que explicar la fiscal. No me corresponde a mí evaluar si esta persona, si Ulises, tenía que… o por qué razón salió de la Fiscalía. Pues es un asunto de la FGR", afirmó.

La sorpresiva renuncia de Lara López

Ulises Lara López renunció el pasado 14 de julio a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y a la vocería de la FGR tras seis meses y medio en el cargo.

Sin dar más detalles, fuentes federales informaron que su dimisión se debió a motivos personales; en los próximos días se dará a conocer al sucesor de Lara López, quien apenas en enero de este año llegó a la FGR de la mano de la fiscal Ernestina Godoy Ramos.

Se trata del primer movimiento desde que Godoy Ramos asumió las riendas de la FGR, en diciembre del año pasado, tras la polémica renuncia de Alejandro Gertz Manero, actual embajador de México en Inglaterra.

Ulises Lara López, quien concluía sus mensajes a la prensa con la frase "al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie", fue designado en enero de 2026 al frente de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR por la fiscal Ernestina Godoy, con quien venía colaborando desde la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

A través de un mensaje en una red social, Ulises Lara presumió su nombramiento y agradeció la confianza de Godoy Ramos. "Tengan la certeza de que, como siempre, estaremos trabajando por la justicia", dijo.

Antes, estuvo al frente de la delegación de la FGR en el estado de Morelos, durante la administración de Gertz Manero.

Durante los seis meses que estuvo activo, Lara ofreció información a los medios de comunicación sobre casos y detenciones relevantes.

Con información de SUN.

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FF