La fiebre mundialista no exenta a los aficionados ni a los comercios de cumplir con las disposiciones legales. Durante los encuentros de la Selección Mexicana, como el próximo duelo ante Ecuador, las autoridades de la Ciudad de México anunciaron la implementación de la Ley Seca en zonas estratégicas especialmente en las inmediaciones de los estadios y áreas de gran afluencia como en las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan.

¿A cuánto asciende la sanción?

Violar la restricción de venta y consumo de alcohol no es un asunto menor. Dependiendo de la jurisdicción y la gravedad de la falta, las multas pueden variar significativamente, pero se mantienen en rangos elevados para inhibir el comercio ilegal.

Para establecimientos comerciales, los bares, restaurantes, tiendas de conveniencia y depósitos que sean sorprendidos vendiendo alcohol durante el horario restringido enfrentan multas que pueden variar desde los 39 mil 712 pesos hasta más de 282 mil pesos , dependiendo de la gravedad de la falta y las condiciones detectadas por la autoridad.

De igual forma, las personas que sean sorprendidas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública podrían recibir multas de entre 2 mil 375 y 3 mil 394 pesos , además de enfrentar un arresto administrativo de hasta 36 horas.

El objetivo: Un saldo blanco en el Mundial

El endurecimiento de estas medidas no busca afectar la economía de los comercios, sino prevenir conductas de riesgo. Las autoridades ha sido claros en señalar que el consumo excesivo de bebidas embriagantes es el factor principal en los conatos de violencia, riñas y accidentes de tránsito registrados tras la conclusión de los partidos.

Las autoridades de la Ciudad de México reiteraron que esta medida se toma después de los destrozos en el encuentro contra Corea Del Sur.

Recomendaciones para la afición

Para evitar contratiempos con la autoridad durante lo que resta del torneo:

Consultar los canales oficiales: Verificar si el perímetro de seguridad del estadio o las plazas públicas donde se transmite el juego tienen Ley Seca activa.

Verificar si el perímetro de seguridad del estadio o las plazas públicas donde se transmite el juego tienen Ley Seca activa. Anticipar compras: Si se planea disfrutar del partido en casa, adquiere tus insumos con antelación, fuera de las zonas donde se implementan los cortes de venta.

Si se planea disfrutar del partido en casa, adquiere tus insumos con antelación, fuera de las zonas donde se implementan los cortes de venta. Respeto al entorno: Recordar que la celebración es parte de la experiencia mundialista, pero siempre bajo un marco de civismo y respeto a las normas locales.

Las autoridades han desplegado operativos constantes en las inmediaciones de los estadios y puntos de reunión masiva.

NG