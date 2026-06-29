El revés judicial que sepulta las esperanzas de libertad de 'Fofo' Márquez en la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó formalmente rechazar la solicitud para atraer un juicio de amparo promovido por la defensa legal de Rodolfo Márquez, conocido popularmente en las plataformas digitales como "Fofo" Márquez. Con esto, el caso no será evaluado por el máximo tribunal.

El recurso legal pretendía que la Corte revisara a fondo la legalidad de la sentencia definitiva de 17 años y seis meses de prisión que le fue impuesta al influencer previamente por el delito de feminicidio en grado de tentativa, derivado de una agresión física en el Estado de México.

La decisión fue tomada de manera unánime por los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte, quienes consideraron que el expediente en cuestión no reúne las características excepcionales de interés, importancia y trascendencia jurídica necesarias para que el alto tribunal ejerza su facultad de atracción.

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¿Por qué fue sentenciado Rodolfo 'Fofo' Márquez?

El origen de este complejo proceso legal se remonta al mes de febrero del año 2024. El hoy sentenciado protagonizó una violenta agresión física en contra de una mujer identificada como Edith "N", en los estacionamientos de una plaza comercial ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Los hechos ocurrieron de manera imprevista tras un incidente vial menor entre los automóviles de ambas partes. El creador de contenido reaccionó de forma desproporcionada propinándole una serie de golpes y patadas a la víctima, los cuales fueron capturados en video por testigos del lugar.

Dichas grabaciones se volvieron virales de manera inmediata en redes sociales como TikTok e Instagram, lo que generó una fuerte ola de indignación ciudadana. Ante la presión y la gravedad de las lesiones infligidas a la mujer, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) procedió con la detención inmediata de Márquez.

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Tras meses de audiencias y la presentación de pruebas periciales, un tribunal del Poder Judicial del Estado de México determinó que el ataque ponía en riesgo la vida de la víctima y que existieron razones de género, dictando así la condena de más de 17 años que el influencer cumple actualmente.

El destino del amparo de "Fofo" y los siguientes pasos legales

Al haber determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el caso no tiene el carácter histórico que amerite su intervención directa, el amparo promovido por los abogados de Márquez no se anula, sino que tendrá que regresar a su ruta institucional ordinaria.

Esto significa que el expediente civil será devuelto formalmente a un Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual posee la jurisdicción correspondiente para analizar los argumentos de la defensa y determinar si se modifican o ratifican los años de cárcel dictados por el juez local.

Por ahora, el joven creador de contenido deberá permanecer recluido en las instalaciones del Penal de Barrientos , ubicado en el territorio mexiquense, donde ha estado privado de su libertad desde que se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada al inicio de sus audiencias en 2024.

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Puntos clave para entender la situación jurídica de "Fofo" Márquez

Para repasar de manera ágil los aspectos fundamentales de esta resolución judicial y su impacto en el panorama legal, te compartimos los siguientes datos esenciales:

La decisión judicial : La Primera Sala de la Suprema Corte rechazó por unanimidad la facultad de atracción del juicio de amparo promovido por el sentenciado.

: La Primera Sala de la Suprema Corte rechazó por unanimidad la facultad de atracción del juicio de amparo promovido por el sentenciado. La condena actual : Rodolfo "Fofo" Márquez enfrenta una pena vigente de 17 años y seis meses de prisión ordinaria.

: Rodolfo "Fofo" Márquez enfrenta una pena vigente de 17 años y seis meses de prisión ordinaria. El delito imputado : Fue hallado culpable en instancias previas por el ilícito de feminicidio en grado de tentativa.

: Fue hallado culpable en instancias previas por el ilícito de feminicidio en grado de tentativa. El lugar de reclusión : El influencer tapatío cumple su condena internado en el Penal de Barrientos, en el Estado de México.

: El influencer tapatío cumple su condena internado en el Penal de Barrientos, en el Estado de México. Lo que sigue: El amparo será resuelto de manera definitiva por un Tribunal Colegiado ordinario en materia penal.

JM