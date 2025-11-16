SCJN condena "expresiones de violencia" en marcha de Generación Z

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), electa por voto popular el pasado 1 de junio, condenó "las expresiones de violencia aislada" registradas durante la marcha de la autodenominada "Generación Z", en las inmediaciones del Palacio Nacional, ubicado en la Ciudad de México (CDMX).

Durante las protestas del sábado 15 de noviembre, en la sede del Ejecutivo hubo enfrentamientos entre personas encapuchadas y elementos de la policía de la capital.

“La Corte manifiesta su preocupación y condena las expresiones de violencia aislada registrada en este día en sus inmediaciones, que incluyeron agresiones a elementos de seguridad, daños a instalaciones e intentos de ingreso violento y no autorizado al edificio” , expresó el máximo órgano de justicia del país conformado por nueve ministras y ministros.

Además, señaló que estos hechos, en los que manifestantes del “bloque negro” derribaron las vallas que resguardaban el Palacio Nacional y se enfrentaron al cuerpo policial con piedras y artefactos explosivos, “desvirtuan el propósito legítimo de cualquier manifestación y vulnera el ambiente de respeto indispensable para el diálogo democrático”.

El Supremo de México reconoció que el disenso es "parte fundamental de una sociedad democrática", luego de que algunos de los 17 mil participantes en la marcha se manifestaran en contra del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido oficial del que proviene la mandataria.

Sin embargo, la SCJN subrayó que “esta nueva integración de ministras y ministros ha mantenido abiertas las puertas al diálogo; por ello, es innecesario recurrir a la violencia para expresar un reclamo”.

Desde su conformación el 1 de septiembre, la SCJN ha sido cuestionada por organizaciones de la sociedad civil por su cercanía con el oficialismo, ya que los perfiles de los ministros son afines al gobierno que encabeza Sheinbaum.

Previo al posicionamiento de la Corte, la Secretaría de Gobernación (Segob) de México también condenó las acciones violentas presentadas durante la marcha del 15 de noviembre hacia los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la cual registró un saldo de veinte civiles y cien policías heridos, así como una veintena de personas detenidas.

“En los actos violentos se utilizaron artefactos explosivos de fabricación casera, cohetes, herramientas y objetos lanzados contra los cuerpos de seguridad y contra las personas que transitaban por el Zócalo capitalino” , apuntó la Segob.

Sheinbaum, quien ha criticado esta movilización porque vincula a los grupos de oposición a su Gobierno, también hizo un llamado para que la marcha, en la que participaron mexicanos de todas las edades, prosiguiera por “la vía pacífica”.

