Bloqueos y cierres carreteros en México HOY 16 de noviembre de 2025

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México , perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) , que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana.

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

Bloqueos y cierres Totales de caminos y carreteras en México

Este domingo, no se reportan afectaciones en vialidades ni carreteras de México, por lo que se descartan los bloqueos o cierres hasta el final de la redacción de esta nota.

Bloqueos y cierres Parciales de caminos y carreteras en México

Autopista Isla-Acayucan, kilómetro 179, en dirección a Isla . Continúa reducción de carriles por atención de incidente ( tractocamión con falla mecánica ). Maneja con precaución.

. Continúa reducción de carriles por atención de incidente ( ). Maneja con precaución. Autopista La Tinaja-Isla, km 81, en dirección a La Tinaja . Reducción de carriles por atención de incidente ( tractocamión con falla mecánica ).

. Reducción de carriles por atención de incidente ( ). Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 32, en dirección a Nuevo Teapa . Reducción de carriles por atención de accidente ( persona atropellada ).

. Reducción de carriles por atención de accidente ( ). Autopista Durango-Mazatlán, km 52 . Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de incidente ( tractocamión con falla mecánica ).

. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de incidente ( ). Autopista Tijuana-Ensenada, km 93, en dirección a Tijuana . Registra reducción de carriles por atención a incidente (derrumbe de talud).

Posible bloqueo de carreteras anunciado por campesinos y transportistas

El pasado 11 de noviembre, fuera de las instalaciones de Palacio Nacional, se manifestaron integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANT) para exigir mayor seguridad en carreteras y acciones contra la corrupción.

Alejandro Rodríguez, líder del Frente y productor de Chihuahua , denunció que la crisis del campo se ha profundizado por el abandono institucional, los bajos precios de las cosechas y la falta de apoyo a los productores, por ello, anunciaron un paro nacional el próximo 24 de noviembre .

Afectaciones posteriores a la movilización de la “Generación Z”

Cabe decir que, tras las movilizaciones de ciudadanos y ciudadanas el pasado 15 de noviembre en algunos estados del país, Mi Tren, en Guadalajara, reporta el cierre de la estación Guadalajara Centro de la Línea 3, por lo que el ingreso se deberá hacer en Plaza Universidad, según reportó el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Anuncio de Siteur sobre el cierre de la estación Guadalajara Centro. Toma tus precauciones. X / @SITEURJAL

