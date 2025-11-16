La mañana de este domingo 16 de noviembre, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) comunicó a través de sus redes oficiales que, derivado de las afectaciones que dejó la Marcha de la Generación Z, llevada a cabo el día de ayer, la estación Guadalajara Centro de la Línea 3 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

La dependencia indicó que el ingreso al servicio de tren eléctrico en el centro tapatío se realiza por la estación Plaza Universidad de la Línea 2.

Asimismo, aclaró que la circulación de trenes no se ha visto afectada, por lo que operan con normalidad.

Siteur indicó que el ingreso al servicio de tren eléctrico en el centro tapatío se realiza por la estación Plaza Universidad de la Línea 2. ESPECIAL

En momentos más información…

Lee también: Reportan 47 detenidos tras manifestación en Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

