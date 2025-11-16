Frente frío 14 provoca Alerta Amarilla en estas alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó la activación de la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del lunes 17 de noviembre de 2025, en las demarcaciones de Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan temperaturas mínimas que oscilarán entre los 4 y 6 grados Celsius, principalmente entre las 00:00 y las 08:00 horas. Por esta razón, la dependencia hizo un llamado a la población para tomar precauciones y protegerse ante el descenso térmico.

Protección Civil hace recomendaciones por la activación de la Alerta Amarilla

Las autoridades recomiendan vestir al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, así como aplicar crema para hidratar la piel y protegerla del frío. También se aconseja evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse bien hidratado, y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, que fortalecen el sistema inmunológico.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial, y en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores o chimeneas, se debe procurar una adecuada ventilación en los espacios para prevenir intoxicaciones.

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CDMX

La SGIRPC recordó que ante cualquier emergencia se puede solicitar apoyo a través del número 911, de Locatel al 5658 1111, o directamente con la dependencia al 555683 2222.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y las recomendaciones preventivas a través de sus redes sociales oficiales: en X (antes Twitter) como @SGIRPC_CDMX, en Facebook @SGIRPCCDMX, o en su página web www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx

