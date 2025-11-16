Domingo, 16 de Noviembre 2025

Frente frío 14 provoca Alerta Amarilla en estas alcaldías de CDMX

Protección Civil emite recomendaciones para protegerse del clima extremo 

Por: El Informador

Se aconseja evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse bien hidratado, entre otras recomendaciones. CANVA

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó la activación de la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del lunes 17 de noviembre de 2025, en las demarcaciones de Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan temperaturas mínimas que oscilarán entre los 4 y 6 grados Celsius, principalmente entre las 00:00 y las 08:00 horas. Por esta razón, la dependencia hizo un llamado a la población para tomar precauciones y protegerse ante el descenso térmico. 

LEE: Frente frío 14 se desplaza con lluvias y bajas temperaturas en estos estados

Protección Civil hace recomendaciones por la activación de la Alerta Amarilla

Las autoridades recomiendan vestir al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, así como aplicar crema para hidratar la piel y protegerla del frío. También se aconseja evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse bien hidratado, y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, que fortalecen el sistema inmunológico.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial, y en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria, acudir al centro de salud más cercano. 

Si se usan calentadores o chimeneas, se debe procurar una adecuada ventilación en los espacios para prevenir intoxicaciones. 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CDMX
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CDMX

La SGIRPC recordó que ante cualquier emergencia se puede solicitar apoyo a través del número 911, de Locatel al 5658 1111, o directamente con la dependencia al 555683 2222.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y las recomendaciones preventivas a través de sus redes sociales oficiales: en X (antes Twitter) como @SGIRPC_CDMX, en Facebook @SGIRPCCDMX, o en su página web www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx

