El sábado 15 de noviembre, miles de personas salieron a las calles en al menos 50 ciudades de 30 estados del país para alzar la voz en nombre del alcalde asesinado de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Vestidos de blanco, con mensajes y consignas, hicieron suyo el reclamo de justicia y seguridad para sus entidades.

Marchas en Uruapan, Zamora y Morelia

En Michoacán, considerado parte del epicentro de las protestas, se realizaron marchas en Uruapan, Zamora y Morelia, donde la exigencia fue paz en el país, justicia para Carlos Manzo y la revocación de mandato.

La movilización en la capital congregó a unos 9 mil asistentes. Se había desarrollado sin incidentes, pero al concluir en el Centro Histórico, un elemento de la Guardia Civil estatal con traje antimotín agredió a la periodista Liliana Jiménez Nieto con su escudo.

Colectivo exige destitución del secretario de Seguridad Pública de Michoacán

El Colectivo Líderes Michoacán condenó la agresión y exigió la destitución del secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera Cortés, además de iniciar un proceso contra el uniformado. En respuesta, la dependencia informó que la Unidad de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación en su contra.

Estados exigen seguridad en el país

En Guadalajara, unas 20 mil personas participaron en la movilización que inició en la Glorieta de las y los Desaparecidos y culminó en Casa Jalisco, según datos de Protección Civil. Durante el recorrido resonaron consignas contra Morena y el gobierno federal, y aunque Jalisco ocupa el primer lugar en desapariciones, no hubo gritos contra la administración estatal.

En Guerrero hubo movilizaciones en Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo, donde decenas de personas exigieron que no quede impune el crimen de Manzo y que se ponga fin a los asesinatos, desapariciones y extorsiones.

En Guanajuato, jóvenes y adultos gritaron consignas como: “¡No más miedo!”, “¡Juicio a Claudia!” y “¡Revocación!” en plazas y calles de Celaya, León, Guanajuato y San Miguel de Allende.

“¡México está de luto y nos necesita a todos!” y “¡Carlos no murió, el gobierno lo mató!”, expresó con voz afónica un joven desde un templete en León.

En Zacatecas se escucharon reclamos como: “¡Carlos no murió, el gobierno lo mató!”, “¡Carlos Manzo vive, muera el mal gobierno!” , “¡Uruapan, esta es tu lucha!”, “¡México despierta!”, “¡Viva Zacatecas!” y “¡No somos bots!”.

También se registraron movilizaciones en Hermosillo, Villahermosa, Campeche, Cuernavaca, Culiacán, Mazatlán, Chihuahua, Ciudad Juárez, Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Juchitán, Oaxaca, Pachuca, Aguascalientes, Torreón, Saltillo, Cancún, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto, Chetumal, Mérida, La Paz, Los Cabos, entre otras ciudades.

