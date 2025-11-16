Durante una gira de trabajo en Tabasco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la unión entre ciudadanía y autoridades es clave para enfrentar cualquier desafío, al afirmar que “somos invencibles pueblo y gobierno”, un día después de la marcha de la Generación Z realizada en el Zócalo capitalino, donde se registraron hechos violentos.

En su mensaje, la mandataria federal remarcó que no existe ruptura entre su administración y la población.

“No hay divorcio entre pueblo y gobierno somos uno solo. Jamás nos vamos a separar del pueblo de México. Y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener, somos invencibles pueblo y gobierno. Es invencible nuestro país”, expresó ante los asistentes.

La declaración se dio en el marco del anuncio de la construcción de la planta de producción de Chocolate Bienestar en la entidad, donde Sheinbaum también respondió a quienes, aseguró, buscan incitar a actos violentos.

Sostuvo que la mayoría de los mexicanos rechaza estas provocaciones, pues su gobierno y la ciudadanía están comprometidos con mantener la tranquilidad.

“Es importante que lo digamos, a quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice: ‘¡No!’ Juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz", expresó frente a cientos de personas reunidas en el evento.

