Este martes 10 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que en México se ha registrado un aumento de casos de sarampión en algunos estados, particularmente en Jalisco, Ciudad de México y Estado de México, por lo que el Gobierno Federal anunciará un reforzamiento en la estrategia de vacunación, en coordinación con las autoridades estatales.

Durante "La Mañanera del pueblo" de hoy en Palacio Nacional, la Mandataria adelantó que mañana miércoles se presentará un informe detallado sobre la situación epidemiológica y las acciones que se implementarán para contener los brotes.

"Mañana presentamos sarampión. Vamos a presentar cómo están los casos, cómo fue que se controló en Chihuahua y en otros estados de la República, cómo ha iniciado su incremento de contagios en algunos otros estados", explicó.

Coordinación con Jalisco, CDMX y EdoMex, por casos

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que actualmente Jalisco es la Entidad con mayor presencia del brote, aunque también se han detectado casos en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que subrayó que existe coordinación permanente con los gobiernos locales.

"Particularmente en este momento en Jalisco está con mayor presencia el brote, y también en algunos otros estados como Ciudad de México y Estado de México, pero hay coordinación para la vacunación", afirmó.

A diferencia del COVID-19, hay disponibilidad y suficientes vacunas contra sarampión: Sheinbaum

La presidenta destacó que, a diferencia de la pandemia de COVID-19, el sarampión cuenta con vacuna disponible y suficiente, por lo que la clave es aplicar cercos sanitarios y campañas focalizadas en las zonas donde se detectan los contagios.

"Recuerden que a diferencia del COVID, pues hay vacuna y hay suficientes vacunas. Lo importante es vacunar ahí donde se da el brote, con las medidas epidemiológicas alrededor de donde se presenta", indicó.

Detectan rezago de vacunación en personas de más de ESTA edad

Asimismo, adelantó que se informará a la población sobre dónde y quiénes deben vacunarse, ya que estudios recientes han detectado rezagos de vacunación en personas mayores de 18 años, no únicamente en menores.

"Hay un sector de la población de edades entre 18 y más años que tienen menor vacunación… entonces también en ciertos estados de la República se va a reforzar la vacunación", puntualizó.

Sheinbaum Pardo agregó que estas decisiones derivan de reuniones recientes con la Secretaría de Salud y las distintas instituciones del sector, y que se evaluará la disponibilidad de dosis actuales y las que llegarán próximamente.

"Hoy nos vamos a volver a reunir para ver, de acuerdo con el número de vacunas y las que van a llegar, cómo se va a proceder a un reforzamiento en la vacunación para que todos estemos tranquilos", concluyó.

