Las alcaldías Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo concentran el mayor número de casos de sarampión en la capital del país, informó la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman. “El mayor número de casos está en la Gustavo A. Madero, en Álvaro Obregón, en Cuauhtémoc y en Miguel Hidalgo”, señaló la funcionaria.

En el marco de una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a manejar la

“No estigmaticemos… creo que no se vale que si una alcaldía tiene más (casos de sarampión) podamos encabezar notas diciendo ‘tal alcaldía’ porque es muy sensible esta información y puede generar, incluso, rechazo a las personas que son de las alcaldías. Con mucho cuidado, yo les pido, que manejemos la información”, expresó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En cuanto a la cifra total de contagios, la titular de Salud capitalina detalló que actualmente se han confirmado poco más de 180 casos en la ciudad.

“Tenemos 184 confirmados de sarampión desde que inició y tenemos 140 casos activos desde el punto de vista epidemiológico, que no quiere decir que estén 140 enfermos, sino que hasta 30 días después se considera que se cierra el caso. Hemos tenido 14 hospitalizaciones y una defunción… De los 184, 156 son de la ciudad de México, el resto son del Estado de México que se diagnosticaron aquí, pero vienen en el estado de México”, explicó Nadine Gasman.

Las autoridades reiteraron que el seguimiento epidemiológico continúa y que la información debe difundirse con cautela para evitar interpretaciones que puedan afectar a determinadas zonas de la capital.

