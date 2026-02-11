La alerta sanitaria en México está actividad por el brote de sarampión, pero aunque el virus tiene un alto grado de contagio, la crisis no ha sido de la misma dimensión que con otros, como sucedió en el pasado con el COVID-19, pero ¿Por qué?

El sarampión es una de las enfermedades virales con mayor índice de transmisibilidad, ya que una persona contagiada puede infectar hasta 18 más, y el virus puede permanecer activo en el ambiente hasta dos horas después de que la persona haya abandonado el lugar .

Además, una de las mayores preocupaciones para las autoridades sanitarias es el tiempo que el virus permanece silencioso en el organismo antes de dar señales visibles . Según la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, el tiempo transcurrido entre el contagio y la aparición de los primeros síntomas oscila entre los 7 y los 21 días, con un promedio general de 10 días.

No obstante, la peligrosidad radica en que la persona infectada tiene la capacidad de transmitir el virus a otros desde cuatro días antes de que aparezcan las lesiones cutáneas (ronchas rojas) y hasta cuatro días después de su manifestación.

Sarampión parece resfriado común al inicio

De acuerdo con los manuales técnicos de la Clínica Mayo (Mayo Clinic), el cuadro clínico inicial se confunde frecuentemente con un catarro común, presentando fiebre, tos, estornudos, lagrimeo y congestión nasal .

Es solo unos días más tarde cuando surge el exantema característico (manchas rojas pequeñas en la piel), el cual suele durar de cuatro a siete días antes de iniciar un proceso de descamación. La UNAM destaca que los casos son históricamente más frecuentes durante el final del invierno y el inicio de la primavera, por lo que el monitoreo debe intensificarse en los primeros cuatro meses del año .

El riesgo del sarampión no se limita a la erupción cutánea, sino a las secuelas permanentes que puede dejar en el organismo. Según la información proporcionada por la UNAM, las complicaciones ocurren con mayor frecuencia en infantes menores de 6 años y en individuos inmunocomprometidos. Los efectos secundarios pueden afectar gravemente los oídos (causando sordera), la laringe y los pulmones (neumonía). Aunque es menos habitual, también se reporta daño cerebral o encefalitis, una inflamación que puede tener consecuencias fatales o discapacitantes.

De acuerdo con el portal especializado The Lancet Infectious Diseases, la inmunización es la única herramienta efectiva para contener los brotes. En México, la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, se aplica de manera sistemática. Sin embargo, la UNAM advierte que "en los últimos 15 años, las coberturas de vacunación no han alcanzado los niveles óptimos", lo que deja a un sector importante de la población joven sin protección.

La recomendación de la máxima casa de estudios es permanecer alertas ante casos sospechosos y acudir a los servicios de salud especializados para completar los esquemas de vacunación SR (sarampión y rubéola) si es necesario.

¿Por qué con el sarampión la crisis no ha sido como con el COVID-19?

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, destacó que “el 90% de los casos ocurrió en personas que no se habían vacunado”, al destacar que la inmunización no solo protege de cuadros graves, sino que también reduce la capacidad de contagio del virus .

El secretario reiteró que la mayoría de la población mexicana cuenta con esquema de vacunación, lo que ha permitido evitar un escenario de contagios masivos , como sucedió con la pandemia del COVID-19.

"Si no tuviéramos la protección de la vacunación, siendo este un virus tan altamente contagioso, tendríamos millones de mexicanos infectados", advirtió.

La autoridad sanitaria adelantó que continuará la intensificación de la campaña en las zonas identificadas como prioritarias para lograr la reducción total de los brotes activos.

OA