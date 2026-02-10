Ante el aumento de casos de sarampión en distintas regiones del país, algunas entidades han comenzado a reforzar las medidas de prevención. Autoridades sanitarias del Estado de México anunciaron la obligatoriedad del uso de cubrebocas en las escuelas como una acción adicional para reducir el riesgo de contagio.

Esta decisión se suma a una medida similar implementada días antes en Jalisco, donde recientemente se han confirmado decenas de contagios. En Jalisco, el uso del cubrebocas fue decretado por un periodo mínimo de 30 días. Frente a estas disposiciones, surge la duda sobre la efectividad real de esta medida para frenar la propagación del virus.

De acuerdo con la Clínica Mayo, el sarampión se caracteriza por su alta capacidad de transmisión.

“El sarampión es una enfermedad viral que se contagia vía aérea, lo que significa que cuando alguien infectado tose, estornuda o habla, pequeñas gotitas infecciosas se dispersan en el aire y se adhieren a superficies. El virus puede sobrevivir hasta dos horas después de que la persona infectada dejó la habitación”.

Los voceros de la misma institución detallan que el contagio puede ocurrir de diversas formas:

“Te puedes contagiar de sarampión respirando esas gotículas, tocándolas y luego llevándote los dedos a la boca o nariz, o tallándote los ojos después de tocar una superficie infectada”.

En este contexto, el uso de cubrebocas puede representar una barrera adicional, especialmente al momento de estornudar o toser, ya que ayuda a limitar la dispersión de gotículas infecciosas. Sin embargo, especialistas de la institución norteamericana subrayan que la vacunación continúa siendo una de las herramientas más eficaces para prevenir la enfermedad en la población.

Respecto al tipo de cubrebocas más adecuado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que el personal de salud y las personas que conviven con individuos sospechosos de tener sarampión deben utilizarlos hasta completar su esquema de vacunación.

Según el organismo estadounidense, los más recomendables son los que cuentan con certificación N95, preferentemente desechables y de un solo uso, aunque los cubrebocas quirúrgicos también pueden ofrecer protección. En contraste, los elaborados con tela o esponja permiten el paso de moléculas de mayor tamaño, por lo que su efectividad es menor.

Además del uso de cubrebocas, las autoridades sanitarias aconsejan evitar compartir utensilios como vasos, platos, cucharas y popotes, así como procurar comer al aire libre y reducir la convivencia en espacios cerrados con personas que presenten síntomas o sean sospechosas de estar infectadas.

