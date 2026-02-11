Sarampión en México: Estados donde es obligatorio el uso de cubrebocas en las escuelas

En lo que va de 2026, el sarampión se ha propagado rápidamente en México; por esta razón, es importante que la población se mantenga informada sobre su prevención. Ante esta situación, algunos estados hicieron obligatoria la petición del uso de cubrebocas en las escuelas.

¿En qué estados es obligatorio el uso de cubrebocas por el sarampión?

Ante el reciente brote de sarampión en México, las autoridades de salud de algunos estados han indicado que será obligatorio el uso de cubrebocas en las escuelas para prevenir la transmisión de esta enfermedad.

Estos son los estados que han implementado la medida de uso de cubrebocas en escuelas por el brote de sarampión en México:

Jalisco

Jalisco fue el primer estado en pedir el uso obligatorio de cubrebocas en las escuelas tras los contagios de sarampión. La Secretaría de Salud hizo un llamado a madres y padres de familia para que llevaran a sus hijas e hijos a las escuelas con cubrebocas, resaltando que su colaboración es clave para mantener un entorno seguro en las aulas.

Estado de México

Al igual que en Jalisco, el Estado de México anunció nuevas medidas preventivas en escuelas por el actual brote de sarampión. Entre las medidas se encuentran:

Vacunación de las y los estudiantes.

Toma de temperatura diaria en la entrada de los planteles.

Revisión de síntomas como ronchas, ojos rojos o manchas blancas en la boca y aislamiento inmediato de cualquier alumno con sospecha de contagio.

Asimismo, se indicó el uso de cubrebocas para estudiantes y personal en las instalaciones de la escuela.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral que se contagia fácilmente por saliva, al toser, o el estornudo de una persona infectada. La infección se divide por etapas, durante el transcurso de dos a tres semanas. Una de las medidas de prevención para esta enfermedad es la vacunación

Las personas con sarampión pueden transmitir la enfermedad desde cinco días antes de que aparezca la erupción característica y hasta cuatro días después.

