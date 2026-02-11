Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron atacados a balazos mientras realizaban patrullajes de vigilancia en el Estado de Sinaloa como parte de las acciones para prevenir delitos en la región.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó a través de su cuenta de X, que la agresión ocurrió en la comunidad de El Limoncito, en el municipio de Culiacán, donde presuntos integrantes de la delincuencia organizada abrieron fuego contra el personal naval, los uniformados repelieron el ataque, lo que derivó en un enfrentamiento.

Como resultado del operativo, nueve personas fueron detenidas y uno de los presuntos agresores perdió la vida.

Además, las autoridades aseguraron un importante arsenal que incluye armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas y 89 artefactos explosivos, así como vehículos y diverso equipo táctico.

Tras los hechos, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad desplegaron un dispositivo especial en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y mantener el control en el área.

