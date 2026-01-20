David Kershenobich, secretario de Salud en México, advirtió esta mañana del martes 20 de enero que el sarampión es un virus altamente contagioso, incluso "mucho más" que el COVID-19 pues explicó que una persona infectada puede contagiar a 15 o 16 personas y que el virus puede permanecer activo hasta dos horas en un espacio cerrado.

En la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario detalló que México dispone actualmente de 23.529.000 de vacunas contra el sarampión y precisó que en 2025 se distribuyeron 13.872.000 dosis, mientras que en lo que va de 2026 se han repartido 3.836.000.

El brote más relevante, indicó, se concentra actualmente en Jalisco (oeste) y Chiapas (sur), aunque también se registran casos en Michoacán (oeste) y Guerrero (sur). En Jalisco, la cobertura de la primera dosis pasó de 65 % a 85 %, la segunda de 64 % a 89 % y la tercera de 61 % a 84 %, con el objetivo de llegar al 95 %. En Chihuahua, donde se detectaron los primeros casos, la situación "está ya prácticamente controlada", aseguró.

¿Qué es el sarampión?

Según la Secretaría de Salud, el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de gotitas de saliva expulsadas al toser o estornudar. El contagio del sarampión ocurre con mayor facilidad en espacios cerrados o cuando existe contacto cercano entre personas.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Entre los principales síntomas del sarampión se encuentran:

Fiebre

Congestión nasal

Irritación ocular

Manchas blancas dentro de la boca

Erupción cutánea que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo

La falta de atención médica oportuna puede provocar complicaciones graves, especialmente en población infantil y en personas con sistemas inmunológicos debilitados.

¿Quiénes deben y no deben recibir la vacuna contra el sarampión?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica que la vacuna no debe aplicarse en los siguientes casos:

Reacción anafiláctica previa a la vacuna triple viral o a alguno de sus componentes

Alergia a la neomicina

Niñas y niños con fiebre

Mujeres embarazadas o con planes de embarazo dentro de los tres meses posteriores a la aplicación

Por el contrario, se recomienda la vacunación contra el sarampión en:

Niñas y niños de 6 meses a 9 años

Personas de 10 a 49 años sin esquemas completos de vacunación

Menores en contacto con mujeres embarazadas

Personas en periodo de lactancia

Casos de enfermedades leves como febrícula, diarrea o infecciones respiratorias

Personas con desnutrición

Con información de SUN y EFE

