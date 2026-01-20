El pasado 9 de enero entró en vigor en el país el registro obligatorio de líneas de teléfono móvil en México. Esta nueva implica que cada línea telefónica móvil, nueva o en uso y de prepago o pospago, deberá estar vinculada a la identidad de una persona física o moral.

Ante esta nueva regularización, usuarios de líneas telefónicas han comenzado el registro de sus líneas; algunos cuentan con la tarjeta SIM que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les entregó, por lo que se preguntan si este registro también aplica para este chip. A continuación, te decimos lo que debes saber al respecto.

¿Si tengo un chip de la CFE debo hacer el registro de la telefonía móvil?

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las personas físicas y morales que cuenten con una línea telefónica móvil en el país, ya sea de prepago o pospago, deben registrarla y asociarla a su Clave Única de Registro de Población (CURP) o, en el caso de las personas morales, al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

No obstante, hasta el momento la CFE no ha comentado nada al respecto acerca de algún registro.

¿Cómo obtener el chip de la CFE?

Para obtener el chip de la CFE debes seguir una serie de pasos:

Verificar compatibilidad: Para esto debes comprobar marcando al *#06# para obtener el IMEI y consultarlo en el sitio web d CFE Internet.

Activa tu chip: Cuando insertes el chip de la CFE, recibirás un mensaje de activación. Después debes desactivar el Wi-Fi, hacer clic en el enlace del mensaje y seguir los pasos.

Registro de datos: Deberás ingresar tu CURP, nombre completo y correo electrónico para vincular la línea.

Finalmente, selecciona el paquete de prepago para poder realizar el pago en línea.

Esta iniciativa de la entrega de Chips por parte de la CFE forma parte del programa "Energía Transforma: Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", que tiene como objetivo ampliar el acceso a servicios básicos como electricidad e internet en distintos sectores de la población.

