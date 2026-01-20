El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó desde su página oficial que en México se había presentado un temblor de magnitud 5 a las 05:30 horas. El epicentro del sismo fue a 29 kilómetros (km) al sureste de Crucecita, en Oaxaca.

Sismo en Oaxaca. ESPECIAL / SSN

Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) no emitió alerta por movimiento telúrico debido a que la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos , según los registros emitidos por el sensor más cercano, ubicado en la costa Oaxaca, a 25 km al sureste de Huatulco.

Publicación del Sistema desde redes sociales. X / @SASMEX

Detalles del movimiento telúrico

Los registros del SSN indicarían que las placas se prepararon para este movimiento telúrico registrado. Desde las 00:53 horas, se registró el primer sismo a 29 km al sureste de Crucecita, de magnitud 3.9. A este temblor le siguieron otros siete en un lapso de tiempo de 40 minutos, con magnitudes entre 3.9 y 3.5 .

La siguiente "tanda" de temblores en la zona inició a las 05:19 con un sismo de magnitud 4 a 25 km al sureste de Crucecita. Después se presentó el fuerte movimiento telúrico de magnitud 5 a las 05:30 horas, con una profundidad de 5 km . Posterior a esto, se suscitaron otros dos cerca del epicentro:

4.2, a las 05:36 horas. A 26 km al sureste de Crucecita

4.1, a las 06:22 horas. A 30 km al sureste de Crucecita

Debido a la baja magnitud de impacto que se esperaba, autoridades de protección civil del estado no realizaron evacuaciones en la zona y tampoco emitieron reporte de daños.

Tabla de los sismos en Oaxaca esta madrugada y mañana. ESPECIAL / SSN

