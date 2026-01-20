Martes, 20 de Enero 2026

México | Sismo

Se registra fuerte sismo en México; este fue el epicentro

Los registros del SSN indicarían que las placas se prepararon para este movimiento telúrico desde la madrugada de este 20 de enero 

Por: Fabián Flores

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano no emitió alerta por sismo debido a que la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos. SUN / ARCHIVO 

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó desde su página oficial que en México se había presentado un temblor de magnitud 5 a las 05:30 horas. El epicentro del sismo fue a 29  kilómetros (km) al sureste de Crucecita, en Oaxaca.

Sismo en Oaxaca. ESPECIAL / SSN 
Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) no emitió alerta por movimiento telúrico debido a que la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos, según los registros emitidos por el sensor más cercano, ubicado en la costa Oaxaca, a 25 km al sureste de Huatulco.

 Publicación del Sistema desde redes sociales. X / @SASMEX
Detalles del movimiento telúrico

Los registros del SSN indicarían que las placas se prepararon para este movimiento telúrico registrado. Desde las 00:53 horas, se registró el primer sismo a 29 km al sureste de Crucecita, de magnitud 3.9. A este temblor le siguieron otros siete en un lapso de tiempo de 40 minutos, con magnitudes entre 3.9 y 3.5.

La siguiente "tanda" de temblores en la zona inició a las 05:19 con un sismo de magnitud 4 a 25 km al sureste de Crucecita. Después se presentó el fuerte movimiento telúrico de magnitud 5 a las 05:30 horas, con una profundidad de 5 km. Posterior a esto, se suscitaron otros dos cerca del epicentro:

  • 4.2, a las 05:36 horas. A 26 km al sureste de Crucecita
  • 4.1, a las 06:22 horas. A 30 km al sureste de Crucecita

Debido a la baja magnitud de impacto que se esperaba, autoridades de protección civil del estado no realizaron evacuaciones en la zona y tampoco emitieron reporte de daños.

 Tabla de los sismos en Oaxaca esta madrugada y mañana. ESPECIAL / SSN




