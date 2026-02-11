La vacuna es la defensa más fuerte contra el brote de sarampión que azota a Jalisco, aunque no todas las personas tienen que hacerlo. Existe un rango de edad que no amerita la inoculación.

Leonel García Benavides, director de la división de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Tonalá de la UdeG, explicó algunos de los puntos que han generado mayor controversia con las jornadas de vacunación contra el sarampión que buscan contener la cadena de contagios.

En primer lugar, el experto detalló que no es necesario vacunarse contra el sarampión si se contrajo la enfermedad en algún punto de la vida, pero es recomendable para aquellos que trabajen en el sector salud o para profesionistas más expuestos , como docentes. Aunque el riesgo de contagio existe, el padecimiento no se tornará grave si se contrae, indicó.

Asimismo, si se cuenta con el esquema completo de vacunación , es decir, si se aplicaron las dos dosis contra sarampión en la infancia, no es necesario volverse a vacunar , afirmó, aunque la recomendación es la misma para el personal de salud y docentes, quienes pueden aplicarse una dosis de refuerzo. Sin embargo, si existe la duda de no contar con la inoculación, es mejor acudir a algún módulo, expresó.

En tanto, personas que tuvieron contacto con otra diagnosticada con sarampión deben permanecer aisladas por un periodo de al menos 12 días, pues en los primeros 10 es cuando existe mayor peligro de contagio. El médico recordó que una persona puede contagiar hasta a otras 15 durante los primeros días.

El sarampión y la edad

Por su parte, la posibilidad de desarrollar cuadros graves de sarampión no depende de la edad: aquellos pacientes vulnerables –que padecen enfermedades inmunosupresoras, mujeres en gestación avanzada y niños- tienen mayor probabilidad de padecer este supuesto. "Adultos mayores tienen más riesgos de gravedad, pero no necesariamente va a ser grave. Para arriba de los 50 años no hay una recomendación para vacunarse, aunque la gente se está vacunando, pero los cuadros en personas arriba de los 50 años realmente son muy raros" , comentó.

"En pacientes que tienen complicaciones como la encefalitis, por ejemplo, si sobreviven, porque son cuadros graves, sí pueden generar deterioro de sus funciones neurológicas. Una encefalitis es un cuadro muy grave, entonces estas evoluciones de la enfermedad son las que llamamos de mucha gravedad. La mortalidad en esos casos es muy alta, y los que sobreviven sí pueden tener secuelas de un retraso en sus capacidades mentales, cognitivas y de desarrollo mental muy significativo. Afortunadamente son cuadros muy raros, y sobre todo en pacientes vulnerables", añadió.

Por otro lado, mujeres embarazadas, personas con fiebre por arriba de 38 grados, pacientes que estén bajo tratamiento de alguna enfermedad inmunosupresora, contra el cáncer o que hayan sido trasplantados recientemente no deben vacunarse. Para aquellos que sí pueden acudir a alguno de los módulos, y que no cuentan con el esquema completo, deben esperar un mes entre la primera y la segunda dosis. En niños, agregó el experto, la recomendación es que a los seis meses se aplique la dosis 0, que no aparece en el esquema, y acudir de nueva cuenta a los 12 o 18 meses de edad y a los seis años.

Por último, la vacuna contra sarampión puede generar malestar general y fiebre que no superará los 38 grados, pero analgésicos o antinflamatorios, como paracetamol e ibuprofeno, pueden tratar los efectos adversos, afirmó. Descansar y mantenerse hidratados también coadyuvan en el tratamiento, agregó.

"Afortunadamente, no es una enfermedad que tenga una mortalidad alta como otras infecciones virales . El único problema es que la tasa de contagiosidad sí es muy elevada. Es muy fácil que si no estuviste vacunado en esta época que tenemos el brote de sarampión, es muy probable que te vas a enfermar", anotó García Benavides.

