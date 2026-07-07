Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán determinó que el legislador morenista y expresidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, cometió violencia política en razón de género en contra de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz .

El proyecto fue elaborado por la magistrada Yurisha Andrade Morales y votado sin discusión por parte de los integrantes de esta sala.

De acuerdo con la resolución del Tribunal estatal, el senador Noroña, de forma reiterada, demeritó la gestión y desempeño de Quiroz como servidora pública al sugerir que busca posicionarse derivado de las condiciones por que fue designada.

Por tanto, consideró que los señalamientos del morenista desacreditaron a la alcaldesa por su condición de ser mujer respecto a la posibilidad de ejercer su derecho a ser votada para un cargo de elección popular, en específico, el de gobernadora del Estado.

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Según el fallo, Fernández Noroña afectó la imagen pública de Grecia Quiroz al restarle credibilidad y menoscabar su reputación a través de críticas negativas con situaciones de índole personal, lo que se extralimita del debate político legítimo.

La magistrada presidenta Amelí Gissel Navarro Lepe informó que tras la resolución, se decretaron medidas de reparación integral en favor de la denunciante y se dará visto a la Cámara de Senadores sobre lo votado por este Tribunal estatal.

Grecia Quiroz acusó a Noroña por intimidación pública

Grecia Quiroz denunció a Noroña por ataques a su persona con acciones que cuestionan su legitimidad para ocupar su cargo de presidenta municipal de Uruapan.

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Además, acusó que durante su visita al Senado de la República en marzo de este año fue víctima de una agresión orquestada por el morenista, en lo que calificó como "un acto de intimidación pública no espontáneo con una estrategia dolosa para humillarla en un espacio del Poder Federal".

La bancada guinda, motivada por Fernández Noroña, arropó a Raúl Morón durante la visita de la alcaldesa, a quien ella ha señalado de —presuntamente— coludir junto a Leonel Godoy sobre el homicidio de su esposo Carlos Manzo, quien fue privado de la vida el 1 de noviembre de 2025 por sujetos armados supuestamente del Cártel Nueva Generación (CNG).

En sesión pública del 16 de abril, el Tribunal de Michoacán se declaró incompetente para resolver la queja presentada por Quiroz, bajo el argumento de que ella no contaba con derechos político-electorales por ser alcaldesa sustituta, sin el respaldo del voto popular.

Sin embargo, el pasado 12 de junio y tras una impugnación, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que se estudiara a fondo esta denuncia por posibles actos de violencia política de género.

JM