Sábado, 11 de Abril 2026

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Reclaman a Fernández Noroña en aeropuerto de Tijuana por uso de lujos; así reaccionó: VIDEO

El senador de Morena protagonizó un episodio que de inmediato se viralizó en redes sociales

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco y SUN .

No es la primera vez que confrontan a Gerardo Fernández Noroña en un aeropuerto. SUN/ARCHIVO

No es la primera vez que confrontan a Gerardo Fernández Noroña en un aeropuerto. SUN/ARCHIVO

Gerardo Fernández Noroña, senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de nueva cuenta fue cuestionado debido al doble discurso obradorista de austeridad republicana y su uso de vuelos de lujo, privados y salas VIP.

¿Cómo fue el nuevo reclamo a Fernández Noroña en Tijuana que se viralizó?

El "senador del pueblo", como se autodenomina Noroña, fue descubierto por un ciudadano en la sala VIP del aeropuerto de Tijuana, Baja California, y fue cuestionado por la utilización de recursos públicos para esa clase de lujos.

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"Tú tienes derecho a él, pero los luchadores e hijos del pueblo no tenemos derecho", respondió Fernández Noroña, quien es propietario de una mansión en Tepoztlán, Morelos, y dos camionetas de lujo.

Primero reconoció que los lujos y el salón VIP los paga con el dinero del pueblo,  pero después reculó y dijo que estaba ironizando.

     

El video de este nuevo y explosivo reclamo en contra de Gerardo Fernández Noroña se publicó en X y de inmediato causó furor entre los internautas, sobre todo porque no es la primera vez que el senador experimenta episodios de este tipo.

"El diputado electo Fernández Noroña vino a Tijuana a ver temas 'sociales' pero lo suyo, lo suyo, es la vida VIP", escribió Oscar Vega, quien agregó que el legislador lo tiene bloqueado en X.

JM
 

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