Gerardo Fernández Noroña, senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de nueva cuenta fue cuestionado debido al doble discurso obradorista de austeridad republicana y su uso de vuelos de lujo, privados y salas VIP.El "senador del pueblo", como se autodenomina Noroña, fue descubierto por un ciudadano en la sala VIP del aeropuerto de Tijuana, Baja California, y fue cuestionado por la utilización de recursos públicos para esa clase de lujos."Tú tienes derecho a él, pero los luchadores e hijos del pueblo no tenemos derecho", respondió Fernández Noroña, quien es propietario de una mansión en Tepoztlán, Morelos, y dos camionetas de lujo.Primero reconoció que los lujos y el salón VIP los paga con el dinero del pueblo, pero después reculó y dijo que estaba ironizando. El video de este nuevo y explosivo reclamo en contra de Gerardo Fernández Noroña se publicó en X y de inmediato causó furor entre los internautas, sobre todo porque no es la primera vez que el senador experimenta episodios de este tipo."El diputado electo Fernández Noroña vino a Tijuana a ver temas 'sociales' pero lo suyo, lo suyo, es la vida VIP", escribió Oscar Vega, quien agregó que el legislador lo tiene bloqueado en X.JM