La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que Víctor Rodríguez Padilla dejó la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que será sustituido por Juan Carlos Carpio Fragoso, en medio de cuestionamientos financieros, operativos y ambientales sobre la petrolera.

Durante su gestión, Rodríguez Padilla enfrentó críticas por el manejo del derrame de petróleo registrado desde febrero de 2026 en las costas de Veracruz. El entonces director reconoció irregularidades operativas no reportadas a los altos mandos de Pemex, entre ellas la pérdida de integridad mecánica de un oleoducto y trabajos de reparación omitidos en los informes internos.

También confirmó una fuga de hidrocarburos en instalaciones de la empresa, pese a que áreas operativas negaron sistemáticamente el incidente. Señaló además contradicciones entre reportes que describían el hecho como un “simple lagrimeo” y el despliegue de 11 embarcaciones para contener y recuperar hidrocarburos en la zona afectada.

Habitantes y denunciantes cuestionaron la falta de información oficial y el desconocimiento que, aseguraron, mostró la dirección de Pemex sobre la magnitud del derrame.

Durante el año, Pemex también registró otros incidentes relevantes, como derrames en Poza Rica y Coatzintla, Veracruz; un derrame de diésel en la refinería Deer Park, Texas; y dos incendios en la refinería Olmeca de Dos Bocas, uno de ellos con saldo de cinco personas fallecidas.

Reuters reportó que Rodríguez Padilla presentó su renuncia en dos ocasiones el año pasado, pero fue convencido de permanecer en el cargo. La agencia señaló además divisiones internas y dudas sobre su continuidad, debido a problemas financieros y operativos de la empresa.

Recientemente, S&P Global Ratings modificó de estable a negativa la perspectiva crediticia de Pemex y advirtió sobre su débil estructura financiera, marcada por altos niveles de deuda, baja liquidez y flujo de caja negativo, aunque mantuvo la expectativa de respaldo gubernamental por su importancia estratégica.

Víctor Rodríguez Padilla

Periodo: 1 de octubre de 2024 - 14 mayo de 2026

Recibió Pemex con:

Alta deuda financiera y presión sobre pagos a proveedores.

Producción petrolera estancada por debajo de metas oficiales.

Refinerías con rezagos operativos y cuestionamientos ambientales.

Hereda Pemex con:

Reducción parcial de deuda, según el Gobierno federal.

Persistencia de problemas estructurales financieros y de producción.

Reorganización administrativa en marcha bajo el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Octavio Romero Oropeza

Periodo: 1 de diciembre de 2018 - 30 de septiembre de 2024

Recibió Pemex con:

Caída sostenida en producción petrolera.

Elevada deuda financiera heredada de sexenios anteriores.

Apertura energética y participación privada impulsadas tras la reforma de 2013.

Heredó Pemex con:

Mayor inversión en refinación y rescate de refinerías.

Producción estabilizada.

Deuda todavía entre las más altas del sector.

Nueva refinería Dos Bocas en fase de integración operativa.

Carlos Treviño Medina

Periodo: 28 de noviembre de 2017 - 30 de noviembre de 2018

Recibió Pemex con:

Ajustes presupuestales y caída de ingresos petroleros.

Implementación de alianzas derivadas de la reforma energética.

Necesidad de mejorar rentabilidad y atraer inversión privada.

Heredó Pemex con:

Continuidad de asociaciones estratégicas con privados.

Producción aún en descenso.

Empresa en transición política rumbo al cambio de gobierno de López Obrador.

José Antonio González Anaya

Periodo: 8 de febrero de 2016 - 27 de noviembre de 2017

Recibió Pemex con:

Crisis financiera por bajos precios internacionales del petróleo.

Recortes presupuestales severos.

Endeudamiento creciente y reducción de producción.

Heredó Pemex con:

Reestructuración financiera y recortes operativos.

Impulso a farmouts y asociaciones privadas.

Persistencia de presiones fiscales y laborales.

Emilio Lozoya Austin

Periodo: 4 de diciembre de 2012 - 8 de febrero de 2016

Recibió Pemex con:

Inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto y discusión de la reforma energética.

Necesidad de modernización.

Producción petrolera todavía por encima de niveles posteriores.

Heredó Pemex con:

Reforma energética aprobada.

Caída internacional del precio del petróleo.

Incremento de deuda y descenso productivo.

Señalamientos de corrupción posteriores a su salida, ligados al caso Odebrecht.

Perfil

Juan Carlos Carpio, gestor de deuda

Un perfil caracterizado en gestión de deuda pública será el nuevo encargado de Petróleos Mexicanos (Pemex). Se trata de Juan Carlos Carpio Fragoso, quien cuenta con experiencia en el servicio público en el Gobierno de la Ciudad de México.

El hoy director de Pemex se desempeñó como director general de Administración Financiera dentro de la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino. Su último cargo fue director corporativo de la paraestatal y destaca por liderar la reducción de deuda: el mes pasado la petrolera logró su nivel más bajo de deuda desde 2014, al ubicarse en 79 mil millones de dólares.

Carpio Fragoso es especialista en planeación presupuestal, capitalización y reestructuración de deuda pública. Cuenta con una maestría por parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

La Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que es un perfil cercano a la secretaria de Energía, Luz María González, pues trabajó bajo su mando en la Ciudad de México.

CT