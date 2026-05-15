La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que Víctor Rodríguez Padilla dejó la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que será sustituido por Juan Carlos Carpio Fragoso, en medio de cuestionamientos financieros, operativos y ambientales sobre la petrolera.Durante su gestión, Rodríguez Padilla enfrentó críticas por el manejo del derrame de petróleo registrado desde febrero de 2026 en las costas de Veracruz. El entonces director reconoció irregularidades operativas no reportadas a los altos mandos de Pemex, entre ellas la pérdida de integridad mecánica de un oleoducto y trabajos de reparación omitidos en los informes internos.También confirmó una fuga de hidrocarburos en instalaciones de la empresa, pese a que áreas operativas negaron sistemáticamente el incidente. Señaló además contradicciones entre reportes que describían el hecho como un “simple lagrimeo” y el despliegue de 11 embarcaciones para contener y recuperar hidrocarburos en la zona afectada.Habitantes y denunciantes cuestionaron la falta de información oficial y el desconocimiento que, aseguraron, mostró la dirección de Pemex sobre la magnitud del derrame.Durante el año, Pemex también registró otros incidentes relevantes, como derrames en Poza Rica y Coatzintla, Veracruz; un derrame de diésel en la refinería Deer Park, Texas; y dos incendios en la refinería Olmeca de Dos Bocas, uno de ellos con saldo de cinco personas fallecidas.Reuters reportó que Rodríguez Padilla presentó su renuncia en dos ocasiones el año pasado, pero fue convencido de permanecer en el cargo. La agencia señaló además divisiones internas y dudas sobre su continuidad, debido a problemas financieros y operativos de la empresa.Recientemente, S&P Global Ratings modificó de estable a negativa la perspectiva crediticia de Pemex y advirtió sobre su débil estructura financiera, marcada por altos niveles de deuda, baja liquidez y flujo de caja negativo, aunque mantuvo la expectativa de respaldo gubernamental por su importancia estratégica. Periodo: 1 de octubre de 2024 - 14 mayo de 2026Recibió Pemex con: Hereda Pemex con: Periodo: 1 de diciembre de 2018 - 30 de septiembre de 2024Recibió Pemex con:Heredó Pemex con: Periodo: 28 de noviembre de 2017 - 30 de noviembre de 2018Recibió Pemex con:Heredó Pemex con: Periodo: 8 de febrero de 2016 - 27 de noviembre de 2017Recibió Pemex con:Heredó Pemex con: Periodo: 4 de diciembre de 2012 - 8 de febrero de 2016Recibió Pemex con:Heredó Pemex con: PerfilJuan Carlos Carpio, gestor de deudaUn perfil caracterizado en gestión de deuda pública será el nuevo encargado de Petróleos Mexicanos (Pemex). Se trata de Juan Carlos Carpio Fragoso, quien cuenta con experiencia en el servicio público en el Gobierno de la Ciudad de México.El hoy director de Pemex se desempeñó como director general de Administración Financiera dentro de la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino. Su último cargo fue director corporativo de la paraestatal y destaca por liderar la reducción de deuda: el mes pasado la petrolera logró su nivel más bajo de deuda desde 2014, al ubicarse en 79 mil millones de dólares.Carpio Fragoso es especialista en planeación presupuestal, capitalización y reestructuración de deuda pública. Cuenta con una maestría por parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). La Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que es un perfil cercano a la secretaria de Energía, Luz María González, pues trabajó bajo su mando en la Ciudad de México. CT