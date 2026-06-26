El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) informó hace unos días que, aunque previamente se había comunicado que Víctor Rodríguez Padilla se incorporaría a la institución tras concluir su gestión como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), dicha incorporación nunca fue formalizada.

Por ello, el exfuncionario actualmente no ocupa ningún cargo como servidor público y, tras los acontecimientos de conocimiento público, el organismo señaló que no contempla concretar su integración luego de que se diera a conocer una denuncia de su esposa María Felicia Jiménez Lavie.

Claudia Sheinbaum pide investigar a Rodríguez Padilla tras denuncia por violencia doméstica

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió que se investiguen las denuncias de violencia doméstica presentadas por María Felicia Jiménez contra su esposo, Víctor Rodríguez Padilla , exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y aseguró que se brindará apoyo a la presunta víctima.

Entrevistada al término de un evento de la Pensión Mujeres Bienestar, la Mandataria federal fue cuestionada sobre las acusaciones hechas por Jiménez, quien ha denunciado presuntos actos de violencia ocurridos desde 2022.

“Sí, sí, que se investigue, que se investigue”, respondió Sheinbaum.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió que se investiguen las denuncias de violencia doméstica presentadas por María Felicia Jiménez contra su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y actual director general del Instituto… pic.twitter.com/VvLQDF5eE2— El Universal (@El_Universal_Mx) June 27, 2026

También afirmó que el gobierno ofrecerá respaldo a la mujer y señaló que, si así lo decide, podrá presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes.

“Sí, se le va a proporcionar la ayuda. Se le va a dar toda la ayuda a la mujer. Y si ella quiere presentar denuncia, que presente denuncia”, dijo.

A pregunta expresa sobre si había hablado con Rodríguez Padilla después de hacerse públicas las acusaciones, la titular del ejecutivo federal respondió de manera breve: “No he hablado con él”.

Las declaraciones de la Presidenta de México y la reacción de la INEEL ocurren luego de que María Felicia Jiménez denunciara públicamente presuntos actos de violencia doméstica atribuidos a Víctor Rodríguez Padilla.

JM