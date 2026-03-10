Vecinos del derrumbe en San Antonio Abad narran la tragedia

Desde ayer, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) se encuentran trabajando en el derrumbe de un edificio en demolición localizado en el #124 de la Calzada San Antonio Abad, debido a que todavía se reporta un cuerpo enterrado entre los escombros. Así narraron la experiencia los vecinos de la zona, aún visiblemente afectados.

"Pensé que temblaba y quise correr porque fue muy fuerte, casi me caigo", relató Ángel González, quien vive a una calle de donde ocurrió el colapso de una estructura dentro de un edificio en demolición sobre Calzada de Tlalpan y Lorenzo Boturini, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

La tarde de este lunes, trabajadores y vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar un fuerte estruendo proveniente de un inmueble en obra. Al sitio acudieron bomberos, paramédicos, elementos de seguridad y personal de rescate, quienes iniciaron labores para localizar y liberar a posibles víctimas.

Ángel mencionó que se encontraba caminando hacia la estación San Antonio Abad cuando ocurrió el percance cuando vio una nube de polvo que se levantó en la zona, segundos después, relató que comenzó a sentir picor en la garganta.

"No podías ni respirar bien del humo y además estaba muy alto", comentó.

Señaló que su principal preocupación en ese momento fue su hermana menor, quien asiste a una preparatoria cercana.

Más tarde, ella le contó que dentro del plantel también sintieron el movimiento.

"Algo así como en el del 17, que brincaba el piso y además como que hacía círculos", recordó.

Uzill Enríquez, barista en una cafetería a dos calles del lugar del incidente, mencionó que no percibió vibraciones; sin embargo, lo primero que notó fue un olor que describió como similar al de una obra en construcción.

"Olía como a construcción, como a cemento,; no sé era extraño", recordó.

Agregó que también escuchó un sonido fuerte, parecido a piedras cayendo, aunque en un principio pensó que se debía a los trabajos que se realizan en la ciclovía y en el Metro de la zona.

Minutos después, al salir de su lugar de trabajo, observó una nube de polvo que se extendía por la calle.

"Tapaba la vista y eso que no estaba tan cerca, pero sí, era como polvo, tierra y humo", comentó.

Por su parte, Andrés y Héctor, quienes acuden a una iglesia cercana, relataron que se encontraban tomando clases cuando sintieron que el piso vibraba.

"Lo miré y le dije: Está temblando, ¿verdad? y me dijo que sí; después nos reímos nerviosos", dijo Andrés.

Explicó que no es originario de la Ciudad de México y que al sentir el movimiento pensó de inmediato que se trataba de un sismo, lo que lo puso más nervioso.

Te puede interesar: Macron anuncia un G7 de Energía este martes en París sobre impacto de la guerra en Irán

Héctor mencionó que, al salir del lugar, se sorprendió al ver patrullas, bomberos y personal de emergencia en la zona, por lo que confirmó que algo había ocurrido al escuchar a vecinos hablar sobre el colapso.

Malú González relató que se encontraba en su casa cuando sintió primero un salto y después lo que describió como "giros en el suelo", por lo que creyó que estaba temblando y salió de inmediato a buscar a su hija.

Al salir, un vecino le comentó que un edificio sobre la avenida se había derrumbado.

"Escuchamos muchos ruidos extraños desde hace días, pero siempre pensamos que eran de la avenida o de las construcciones de aquí en Tlalpan", dijo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

