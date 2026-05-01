La mañana de este viernes 1 de mayo se registró un accidente sobre la carretera con dirección a Amatlán de Cañas, Nayarit, donde un autobús que trasladaba pasajeros con destino al balneario El Manto sufrió una volcadura.

De manera preliminar, el accidente carretero dejó un saldo de varias personas fallecidas (al menos 10) y 25 más con lesiones de gravedad. La unidad involucrada, procedente del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), volcó mientras circulaba por la carretera Nayarit-Ahuacatlán, a la altura del punto conocido como La Cuesta, en el estado de Nayarit.

Lo que se sabe sobre el accidente

De acuerdo con información de Protección Civil de Jalisco, el reporte se recibió cerca de las 09:00 horas, lo que activó de inmediato los protocolos de atención y la coordinación interinstitucional encabezada por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

El percance ocurrió en el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit. Según los primeros reportes, el autobús transportaba pasajeros con destino al balneario El Manto cuando ocurrió la volcadura.

Las autoridades indicaron que la cifra de víctimas permanece como preliminar, debido a que en la zona del accidente continúan las labores de atención y evaluación.

Al sitio acudieron corporaciones de Protección Civil de Amatlán de Cañas, así como elementos de Cruz Roja Ixtlán del Río, Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Asimismo, participaron unidades de Protección Civil y Bomberos de municipios jaliscienses como San Marcos, Etzatlán, Magdalena y Tala, quienes apoyaron en las labores de atención derivadas del accidente.

Sobre las personas afectadas

Las personas que resultaron heridas fueron llevadas a hospitales de Ixtlán del Río y Amatlán de Cañas, donde reciben atención médica. Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial las causas que originaron la volcadura del autobús.

Durante las labores de auxilio y resguardo del área por parte de los cuerpos de emergencia, la circulación en la zona registró afectaciones.

Elementos de emergencia y autoridades estatales continúan trabajando en el lugar de los hechos, por lo que no se descarta que la cifra de víctimas pueda cambiar conforme avancen las inspecciones y se actualice la información oficial.

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