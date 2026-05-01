Viernes, 01 de Mayo 2026

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CNTE bloquea el Aeropuerto Internacional de Palenque ante visita de Sheinbaum

Los manifestantes negaron que vayan a retener a la Presidenta, pero sí quieren entregarle un pliego petitorio

Por: SUN .

Los maestros chiapanecos organizaron una manifestación para hacerse escuchar ante la Presidenta Claudia Sheinbaum. SUN/ARCHIVO

Los maestros chiapanecos organizaron una manifestación para hacerse escuchar ante la Presidenta Claudia Sheinbaum. SUN/ARCHIVO

Ante la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este fin de semana a Palenque, Chiapas, integrantes de la sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el acceso al Aeropuerto Internacional de Palenque, y descartaron intentar retener a la Mandataria federal.

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Al lugar llegó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien se comprometió al diálogo y a exponerle a Sheinbaum las peticiones de las y los docentes de Chiapas.

¿Qué buscan los integrantes de la CNTE con su protesta en el Aeropuerto Internacional de Palenque?

Isael González Vázquez, secretario general de la sección VII de la CNTE en Chiapas, indicó que estas son la erogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa.

     

"Venimos a que la Presidenta nos reciba un documento, nos dé una fecha y que cumpla con esa fecha", dijo.

Ante los gritos de apoyo de seguidores de la Presidenta de México, el líder de los maestros chiapanecos aseguró que "no venimos en un plan de agresión".

"Somos maestros buscando justicia y queremos un compromiso serio para que se atienda la problemática del estado de Chiapas, pero también que regrese la mesa con la CNTE", mencionó.

JM
 

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