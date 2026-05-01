Pensión IMSS mayo 2026: este es el DÍA EXACTO y HORA en que caerá el depósito

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) modificó la fecha oficial para el pago de la pensión correspondiente a mayo de 2026, situación que encendió las alertas entre miles de beneficiarios en todo México.

Los jubilados esperan su dinero el primer día de cada mes, pero en esta ocasión el calendario marca una pausa obligatoria… ¡este es el DÍA EXACTO y la HORA en que caerá la pensión!

¿Cuándo y a qué hora caerá el pago de la peensión IMSS de mayo 2026?

El depósito caerá exactamente el lunes 4 de mayo de 2026, y los sistemas automatizados liberarán los fondos en las cuentas bancarias desde las primeras horas de la madrugada, momento en que los adultos mayores dispondrán de su capital sin contratiempos.

Este cambio impacta directamente la planeación financiera de los adultos mayores, quienes utilizan estos recursos para cubrir gastos médicos, alimentación y servicios básicos en sus hogares. Las autoridades del IMSS confirmaron que el ajuste responde estrictamente a las normativas vigentes del país y no a una falta de liquidez de la institución.

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Los beneficiarios que cobran mediante el régimen de la Ley 73 o la Ley 97 recibirán su dinero íntegro, sin descuentos adicionales ni retenciones sorpresa, directamente en la cuenta bancaria que registraron al momento de tramitar su pensión ante el Seguro Social.

¿Por qué el banco retiene tu dinero de la pensión IMSS?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, como una jornada de descanso obligatorio en todo el territorio nacional. Las instituciones financieras, que operan bajo la estricta regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cierran sus puertas y suspenden las operaciones del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) para transacciones masivas de nómina y pensiones.

Al caer el 1 de mayo en viernes durante este 2026, el sistema financiero congela los movimientos hasta el siguiente día hábil, saltando el sábado 2 y el domingo 3 de mayo , días en los que los bancos carecen de operaciones en ventanilla; por eso, los pensionados del IMSS recibirán su dinero hasta el lunes 04 de mayo del 2026.

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Resuelve tus dudas sobre la Pensión IMSS: lo que debes saber

Ante este escenario atípico, los especialistas financieros recomiendan a los jubilados administrar sus recursos de abril con cautela para cubrir el fin de semana largo y evitar aglomeraciones innecesarias en los cajeros automáticos durante la mañana del lunes 4 de mayo.

Además, el IMSS habilitó el número telefónico gratuito 800 623 2323 , donde los usuarios deben seleccionar la opción número 3 para pensionados, con el objetivo de reportar cualquier anomalía o retraso injustificado.

JM