Sams Club confirma su nuevo horario: esto debes saber desde el 12 de mayo

Sam’s Club México confirma un ajuste definitivo en su esquema de atención al cliente que entra en vigor este 12 de mayo. La cadena de clubes de precio modifica el horario de operación de todas sus tiendas en el país, estableciendo una jornada unificada que arranca a las 8:00 de la mañana y concluye a las 10:00 de la noche.

Este movimiento estratégico busca estandarizar el servicio a nivel nacional, impactando directamente la rutina de miles de socios que acostumbran surtir su despensa a primera hora del día para evitar aglomeraciones y asegurar los mejores productos frescos.

El impacto directo en tu rutina de compras: así funciona el nuevo horario de Sam's Club

Hasta antes de esta fecha, diversas sucursales abrían sus puertas desde las 7:00 a.m., ofreciendo una ventana temprana que dueños de negocios, emprendedores y compradores matutinos aprovechan al máximo. Con la nueva disposición, los clientes necesitan reprogramar sus visitas, ya que las cortinas metálicas subirán exactamente una hora más tarde. La empresa implementa esta reducción matutina para homologar sus operaciones, garantizando que todas las unidades del país funcionen bajo el mismo reloj y ofrezcan el mismo nivel de disponibilidad de inventario desde el minuto uno de apertura.

Lejos de representar un recorte negativo en el servicio, la directiva enfoca este cambio en la eficiencia interna y la seguridad de los visitantes. Al recorrer la apertura a las 8:00 a.m., los colaboradores obtienen un margen de tiempo crucial para realizar maniobras de carga pesada, reabastecer los anaqueles de gran volumen y preparar el piso de ventas sin interrumpir el tránsito de los clientes. Esta sincronización logística asegura pasillos completamente despejados y un catálogo al cien por ciento justo cuando los primeros compradores cruzan la entrada principal.

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¿Por qué Sam's Club cambia su horario ahora?

El sector del comercio minorista en México atraviesa una transformación profunda que impulsan la feroz competencia y los nuevos hábitos de consumo post-pandemia. Supermercados y clubes de precio enfrentan el reto constante de equilibrar los altos costos operativos con la exigencia de inmediatez de los usuarios.

Sam's Club ejecuta este movimiento ahora porque necesita optimizar su consumo energético y reducir la presión laboral en sus tiendas físicas , respondiendo a una tendencia clara donde el flujo de clientes presenciales se concentra en horarios más avanzados del día.

Diversos eventos previos en la industria marcan el camino hacia esta decisión corporativa. Durante los últimos años, competidores directos como Costco, Soriana y Chedraui también replantearon sus esquemas de apertura y cierre para maximizar la rentabilidad de cada metro cuadrado en sus sucursales.

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Atrás quedó la época donde las cadenas extendían sus horarios al máximo para captar compradores dispersos; hoy, la estrategia comercial prioriza la calidad del servicio sobre la cantidad de horas abiertas, un modelo que ya demostró éxito en mercados internacionales y que ahora dicta la norma en territorio mexicano.

Para comprender este fenómeno a fondo, resulta vital entender el concepto técnico de "omnicanalidad". Este término define la integración total y fluida entre las tiendas físicas y las plataformas digitales de una marca.

Al reducir una hora de operación presencial, Sam's Club fortalece su músculo logístico para atender el volumen creciente de pedidos que los usuarios generan a través de su aplicación móvil y su sitio web.

Los empleados aprovechan esa hora extra a puerta cerrada para armar los carritos del servicio de recolección y coordinar las entregas a domicilio, fusionando el mundo físico con el digital de forma impecable.

Alternativas digitales para los socios madrugadores

Aunque las puertas físicas abren a las 8:00 a.m., el ecosistema digital de la tienda nunca duerme. Los socios que requieren adelantar sus compras mantienen la opción de utilizar la plataforma de comercio electrónico durante la madrugada.

Al procesar el pago en línea, el sistema permite programar la recolección de la mercancía mediante el formato Club Pickup en los horarios de menor afluencia. Esta herramienta neutraliza cualquier inconveniente que genera el ajuste matutino y garantiza que los negocios de los clientes mayoristas no detengan su operación diaria.

JM