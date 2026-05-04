Cuponera de Sam's Club 'Mi Gran Jugada' para mayo 2026

Con el arranque de mayo , Sam’s Club presentó su nueva cuponera “Mi Gran Jugada”, una estrategia comercial diseñada para incentivar el consumo entre sus socios mediante descuentos en categorías clave como tecnología, hogar, alimentos y artículos de temporada.

La campaña, vigente del 1 de mayo al 2 de junio de 2026, fue anunciada a través de los canales digitales de la marca y forma parte de sus iniciativas periódicas para reforzar el modelo de membresía con beneficios exclusivos.

A diferencia de promociones aisladas, esta cuponera funciona como un catálogo concentrado de ofertas que se activan automáticamente al momento de la compra, ya sea en tienda física o en línea, siempre que el cliente cuente con una membresía activa.

En términos prácticos, esto significa que los socios no necesitan presentar cupones físicos debido a que los descuentos ya están integrados en el sistema , lo que facilita una experiencia de compra más ágil y directa.

¿Cómo funciona “Mi Gran Jugada” y qué la hace atractiva?

El atractivo principal de esta cuponera radica en la diversidad de productos incluidos. Desde artículos de alto valor como electrodomésticos y celulares, hasta productos de consumo diario, la estrategia busca cubrir distintas necesidades del hogar.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran dispositivos tecnológicos como pantallas y smartphones, incluyendo modelos recientes con descuentos significativos, lo que la convierte en una oportunidad para quienes buscan renovar equipo.

También destacan productos para el hogar, como refrigeradores, aspiradoras inteligentes y pequeños electrodomésticos, categorías donde los descuentos pueden representar un ahorro considerable frente a precios habituales.

En el segmento de alimentos y bebidas, la cuponera incluye promociones en productos de alto consumo , desde refrescos y botanas hasta vinos y artículos para reuniones, reforzando su enfoque en el consumo familiar y social.

Además, Sam’s Club suele complementar estas campañas con beneficios adicionales como meses sin intereses, promociones bancarias y opciones de compra en línea con entrega a domicilio, lo que amplía el alcance de la cuponera.

Las ofertas clave de la temporada

Dentro de “Mi Gran Jugada”, algunos de los productos que han generado mayor interés entre los socios incluyen tecnología accesible y artículos prácticos para el día a día. Por ejemplo, pantallas inteligentes y celulares de gama alta presentan rebajas relevantes, lo que posiciona esta campaña como una de las más competitivas del mes en ese segmento.

En paralelo, productos como refrigeradores y aspiradoras robot reflejan el enfoque en el hogar moderno, donde la automatización y la eficiencia energética son cada vez más valoradas. También hay espacio para artículos más ligeros, como snacks, bebidas y productos de temporada, que suelen ser de los más buscados por su rotación rápida y utilidad inmediata.

Para quienes buscan opciones más específicas, el catálogo completo puede consultarse en los canales oficiales de la marca, donde se detallan precios, vigencias y disponibilidad por tienda.

Catalogo completo: https://i5-mx.walmartimages.com/dfw

Sam’s Club en México: un gigante del modelo de membresía

El lanzamiento de esta cuponera se da en un contexto de crecimiento sostenido para Sam’s Club en México, donde la cadena mantiene una posición dominante dentro del segmento de clubes de precio.

De acuerdo con datos de Statista, la compañía ha mostrado incrementos constantes en ventas durante los últimos años, impulsada por la fidelidad de sus socios y la diversificación de su oferta. Como parte de Walmart, la marca combina ventas minoristas y mayoristas con un enfoque en volumen, precios competitivos y experiencias de compra exclusivas.

Actualmente, Sam’s Club cuenta con cientos de sucursales a nivel global y una fuerte presencia en México, donde su modelo de membresía continúa atrayendo a consumidores que buscan maximizar su poder de compra.

TG