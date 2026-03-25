INAPAM y Sam's Club anuncian descuento en medicamentos para adultos mayores

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) anunció un convenio con la cadena de supermercados Sam’s Club que permitirá a las personas con su credencial obtener un 5% de descuento en la compra de medicamentos en sus farmacias.

El INAPAM es un organismo público de México cuya función es crear medidas y políticas que favorezcan a los adultos mayores e impulsen su calidad de vida. Para lograrlo, el instituto ofrece diferentes beneficios exclusivos.

Una de las ventajas más destacadas del INAPAM es la posibilidad de recibir descuentos en diversos establecimientos a lo largo de la República, los cuales contribuyen no solo a cuidar su economía, sino también a cubrir necesidades básicas que mejoran sus condiciones de vida.

Para acceder a estos beneficios, es necesario tramitar la tarjeta INAPAM, ya que con ella los usuarios pueden identificarse como beneficiarios en los negocios participantes. Cabe destacar que este documento está dirigido a personas mayores de 60 años.

¿Cómo funciona el descuento INAPAM en Sam’s Club?

Entre los comercios afiliados, Sam’s Club ofrece un 5% de descuento en medicamentos en sus farmacias , lo que representa una alternativa accesible para quienes requieren tratamientos constantes.

Para obtenerlo, basta con seleccionar el producto de interés y presentar la tarjeta INAPAM en buen estado y con datos legibles antes de realizar el pago.

La promoción está disponible todos los días de la semana y se mantiene vigente por tiempo indefinido, ya que forma parte del Directorio de Beneficios con la credencial INAPAM 2026. Sin embargo, cada sucursal puede aplicar términos y condiciones específicos, por lo que se recomienda consultar directamente en tienda.

¿En qué otros lugares puedes obtener descuento en medicamentos con INAPAM?

Como parte de su compromiso con la salud de los adultos mayores, el INAPAM mantiene convenios con distintas farmacias y tiendas, entre ellas:

Farmacias Similares: 10% de descuento

10% de descuento Walmart: 5% a 7% de descuento en productos farmacéuticos

5% a 7% de descuento en productos farmacéuticos Bodega Aurrera: 5% a 7% de descuento en farmacias

5% a 7% de descuento en farmacias Farmacia San José: 2% al 15% de descuento

Además, la tarjeta INAPAM ofrece beneficios en otros rubros esenciales como transporte, alimentos, vestimenta, educación, actividades recreativas y más. Puedes consultar la lista completa de beneficios en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam .

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En conjunto, estos descuentos buscan apoyar la economía de las personas adultas mayores y facilitar su acceso a servicios básicos, especialmente en temas de salud, donde el ahorro puede marcar una diferencia significativa en su calidad de vida.

Por ello, Sam’s Club se suma a la red de establecimientos que apoyan a los adultos mayores , facilitando el acceso a productos esenciales para su bienestar.

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