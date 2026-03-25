INAPAM y Sam's Club anuncian descuento en medicamentos para adultos mayores

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) anunció un convenio con la cadena de supermercados Sam’s Club que permitirá a las personas con su credencial obtener un 5% de descuento en la compra de medicamentos en sus farmacias.El INAPAM es un organismo público de México cuya función es crear medidas y políticas que favorezcan a los adultos mayores e impulsen su calidad de vida. Para lograrlo, el instituto ofrece diferentes beneficios exclusivos.Una de las ventajas más destacadas del INAPAM es la posibilidad de recibir descuentos en diversos establecimientos a lo largo de la República, los cuales contribuyen no solo a cuidar su economía, sino también a cubrir necesidades básicas que mejoran sus condiciones de vida.Para acceder a estos beneficios, es necesario tramitar la tarjeta INAPAM, ya que con ella los usuarios pueden identificarse como beneficiarios en los negocios participantes. Cabe destacar que este documento está dirigido a personas mayores de 60 años.Entre los comercios afiliados, Sam’s Club ofrece un 5% de descuento en medicamentos en sus farmacias, lo que representa una alternativa accesible para quienes requieren tratamientos constantes.Para obtenerlo, basta con seleccionar el producto de interés y presentar la tarjeta INAPAM en buen estado y con datos legibles antes de realizar el pago.La promoción está disponible todos los días de la semana y se mantiene vigente por tiempo indefinido, ya que forma parte del Directorio de Beneficios con la credencial INAPAM 2026. Sin embargo, cada sucursal puede aplicar términos y condiciones específicos, por lo que se recomienda consultar directamente en tienda.Como parte de su compromiso con la salud de los adultos mayores, el INAPAM mantiene convenios con distintas farmacias y tiendas, entre ellas:Además, la tarjeta INAPAM ofrece beneficios en otros rubros esenciales como transporte, alimentos, vestimenta, educación, actividades recreativas y más. Puedes consultar la lista completa de beneficios en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam .En conjunto, estos descuentos buscan apoyar la economía de las personas adultas mayores y facilitar su acceso a servicios básicos, especialmente en temas de salud, donde el ahorro puede marcar una diferencia significativa en su calidad de vida.Por ello, Sam’s Club se suma a la red de establecimientos que apoyan a los adultos mayores, facilitando el acceso a productos esenciales para su bienestar.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP