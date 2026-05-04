Venta Especial por el Día de las Madres en Sears: Estas son las ofertas

La temporada más emotiva y esperada del año para las madres de México ha llegado. En ese sentido, Sears México ha decidido lanzar su Venta Especial del Día de las Madres 2026, la cual llega justo a tiempo para todas las personas que buscan un regalo ideal para celebrar a las reinas del hogar.

¿Qué sorpresas trae la Venta Especial del Día de las Madres este año?

Este año, la tienda departamental ha decidido tirar la casa por la ventana, enfocándose fuertemente en los departamentos de mayor demanda y popularidad. Si tu mamá es una entusiasta de la conectividad, esta es tu oportunidad dorada para actualizar su celular con las mejores marcas del mercado global, destacando marcas como Samsung, Motorola y Apple.

Sabemos que elegir el obsequio adecuado puede ser un verdadero reto cuando el tiempo apremia y las opciones parecen infinitas. Por ello, esta campaña promocional no solo busca ofrecer precios bajos, sino también facilitar la experiencia de compra mediante un catálogo sumamente amplio que abarca desde los smartphones más recientes hasta accesorios inteligentes que le harán la vida mucho más sencilla y entretenida.

Conoce a detalle todas las ofertas, bonificaciones y descuentos disponibles en Sears

Para que no te pierdas absolutamente ningún detalle de esta gran barata y puedas planear tu presupuesto, aquí te presentamos la lista oficial con todas las promociones estelares que podrás encontrar tanto en las sucursales físicas como en su moderna tienda en línea:

A continuación, la lista de beneficios:

Hasta un 50% de descuento + hasta un 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes

en departamentos participantes Hasta un 55% de descuento en Colchones

Hasta un 50% de descuento + hasta un 10% de descuento adicional con tu crédito Sears en Pantallas

con tu crédito en Pantallas Hasta un 55% de descuento en Línea blanca

Hasta un 55% de descuento en Muebles

Hasta 13 Mensualidades fijas con tu Crédito Sears en Perfumería

en Perfumería Hasta un 2 0% de descuento + hasta un 10% de descuento adicional con tu crédito Sears en Ropa, Calzado y Accesorios para Dama

con tu crédito en Ropa, Calzado y Accesorios para Dama Hasta un 30% de descuento en Zapatería

en Hasta un 30% de descuento en Telefonía

Hasta un 30% de descuento en Moda Ella

Hasta un 30% de descuento en Tablets

Hasta un 30% de descuento en Bolsos

Hasta un 40% de descuento en Cómputo

Hasta un 30% de descuento en Dermocosméticos

Hasta un 30% de descuento en Belleza

Hasta un 50% de descuento en Deportes

Hasta un 40% de descuento en Calzado Deportivo

Hasta un 30% de descuento en Fotografía

Hasta un 45% de descuento en Electrodomésticos

Hasta un 40% de descuento en Ferretería

Hasta un 40% de descuento en Llantas

Hasta un 30% de descuento en Movilidad

Hasta un 50% de descuento en Aires acondicionados

Te puede interesar: Irán se adjudica disparos contra buques de EU; autoridades desmienten la situación

¿Dónde y cómo aprovechar estas promociones exclusivas directamente en Guadalajara?

Estas ofertas ya se encuentran vigentes y se extenderán de forma ininterrumpida hasta el próximo lunes 11 de mayo de 2026. Los usuarios pueden realizar sus compras cómodamente desde su celular a través del portal web oficial, o bien, vivir la experiencia de servicio directamente en las sucursales tapatías para ver los equipos y productos.

En Guadalajara, los clientes pueden visitar las tiendas ubicadas en diversas plazas comerciales. Los horarios de atención al público durante estas jornadas serán de las 11:00 a las 21:00 horas.

No dejes pasar esta oportunidad única de demostrarle todo tu cariño y gratitud con un obsequio tecnológico de primerísimo nivel. Recuerda siempre que los inventarios de los equipos celulares más buscados y novedosos suelen agotarse sumamente rápido durante estas fechas, por lo que te sugerimos encarecidamente anticipar tu visita y asegurar ese detalle tan especial.

¡Corre hoy mismo a tu sucursal más cercana, aprovecha las rebajas y haz que este 10 de mayo sea una fecha inolvidable y llena de alegría para las madres!

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB