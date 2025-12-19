Este viernes 19 de diciembre, el director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino , reveló que, tras resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , en enero se emitirá una notificación al Grupo Salinas, perteneciente a Ricardo Salinas Pliego , para que pague 51 mil millones de pesos, conforme al Código Fiscal de la Federación .

" Tras la resolución definitiva de la [Suprema] Corte, la autoridad fiscal tiene la obligación de continuar con el procedimiento de cobro, por lo que en enero de 2026 se requerirá el pago por 51 mil millones de pesos [...] Es importante mencionar que, de acuerdo al Artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa [...] por lo que invitamos a estas empresas a realizar los pagos correspondientes ", dijo el funcionario.

Martínez Dagnino detalló que, una vez que surta efectos la notificación del SAT, será el momento en que inicia el plazo para el pago voluntario.

Detalles que derivaron esta resolución

Del año 2018 al 2013, el SAT determinó adeudos de ISR correspondientes a los ejercicios de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Luego de esto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó las resoluciones de esta dependencia.

Este año, el 13 de noviembre, SCJN desechó los últimos recursos legales (amparos) del Grupo Salinas y confirmó la actuación de los organismos administrativos anteriores, mismos que se resolverán hasta enero del siguiente año tras la notificación hoy anunciada.

Parte de los derechos que le corresponden al empresario mexicano en este asunto legal son que, en caso de mostrar intención de pago, podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales.

De acuerdo al orden y esquema de pago, el ajuste podrá ser hasta de 39 % de conformidad con la ley.

Sheinbaum se pronuncia

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, debido a lo público que ha sido el tema fiscal de Salinas Pliego en "La Mañanera", era importante hacer sabe esta notificación.

" Resolvió la Corte, como bien dice el SAT, se notifica en enero, estas empresas tienen derecho [...] a solicitar descuentos, de acuerdo y de conformidad con el Código Fiscal. Si no pagan, viene otro proceso que ya sería un tema posterior […] es un tema legal, jurídico, administrativo ", aseveró.

