Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 20 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 84%.Domingo 21 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 24Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta