Sábado, 20 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 20 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 84%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 21 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 24

Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Zapopan
Clima en El Salto
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla
Clima en Tonalá
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa
Clima en Chapala
Clima en Tlaquepaque
Clima en Monterrey
Clima en Ciudad de México
Clima en Puerto Vallarta

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones