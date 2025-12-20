Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 20 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 84%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 21 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 24

Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

