El peso mexicano tropezó ante el dólar hoy, en el inicio de las operaciones de este viernes 19 de diciembre de 2025, por culpa de las decisiones monetarias del Banco de Japón y el Banxico.

El diario Bloomberg indica que el peso mexicano registra una depreciación de 0.16% con respecto al cierre de ayer jueves, y que coincide con un avance de 0.27% del índice dólar.

El tipo de cambio cotiza en 18.0254 pesos por dólar al mayoreo este día.

Bloomberg, que cita al grupo financiero Monex, señala que en la cotización del dólar para este día, el valor del peso mexicano presenta pocos movimientos. Lo que afectó fue que el Banco de Japón elevó su tasa de interés de referencia en 0.75%, el nivel más alto de los últimos 30 años. Además, de que el Banxico recortó en un cuarto de punto su tasa de interés, para dejarla al cierre de año en 7%, en medio de presiones inflacionarias.

El medio también indica que entre las monedas que sigue, el peso mexicano es la octava divisa que cotiza con pérdidas frente al dólar.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 19 de diciembre en los principales bancos de México:

Banco Azteca compra en 16.65 y vende en 18.80

BBVA compra en 17.15 y vende en 18.28

Banorte compra en 16.80 y vende en 18.30

Banamex compra en 17.40 y vende en 18.47

Scotiabank compra en 16.00 y vende en 19.00

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del viernes 19 de diciembre es de 17.9792 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF