El director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino , dio a conocer este día que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en favor del organismo tributario para que emitiera una notificación a Grupo Salinas para que pagara un total de 51 mil millones de pesos en impuestos. El dueño del conglomerado empresarial, Ricardo Salinas Pliego , reaccionó al respecto en redes sociales: " Pagamos y listo ".

El empresario mexicano, según informó el director del SAT, recibirá una notificación para que "pase a pagar" la millonaria deuda en enero de 2026. Salinas, desde su cuenta de X, publicó una respuesta, no solo para el organismo mexicano, sino directamente a Antonio Martínez Dagnino.

" Pagamos y listo, ¿qué más? Se les está acabando su narrativa y el Tony tiene mucha cola que le pisen ", aseveró el dueño de Elektra y Banco Azteca.

Publicación de Salinas Pliego en redes ante la decisión de la Suprema Corte en favor del SAT. X / @RicardoBSalinas

Detalles de la resolución

Del año 2018 al 2013, el SAT determinó adeudos de ISR correspondientes a los ejercicios de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Luego de esto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó las resoluciones de esta dependencia.

Este año, el 13 de noviembre, SCJN desechó los últimos recursos legales (amparos) del Grupo Salinas y confirmó la actuación de los organismos administrativos anteriores, mismos que se resolverán hasta enero del siguiente año tras la notificación hoy anunciada.

Parte de los derechos que le corresponden al empresario mexicano en este asunto legal son que, en caso de mostrar intención de pago, podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales.

De acuerdo al orden y esquema de pago, el ajuste podrá ser hasta de 39 % de conformidad con la ley.

