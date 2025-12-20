Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 20 de diciembre determina que estará con cielo claro con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta