Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 20 de diciembre determina que estará con cielo claro con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

